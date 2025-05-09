Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ανοικοδόμηση της Αθήνας στην εποχή του Όθωνα – Μέρος Β’

Σε αυτή την δεύτερη εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Βασίλης Κουτσαβλής, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου», συνεχίζει τη ραδιοφωνική του περιήγηση στη νεοσύστατη πρωτεύουσα, μέσα από το βλέμμα του βασιλικού ζεύγους.

Η εγκατάσταση του Όθωνα και της Αμαλίας στα Ανάκτορα, η εμφάνιση του πρώτου Χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι παρεμβάσεις στην πολεοδομία και η δημιουργία του Εθνικού Κήπου, σκιαγραφούν μια πόλη που προσπαθεί να αποκτήσει ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η Αμαλία αφήνει έντονο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο: οι βασιλικοί περίπατοι και ο Πύργος Βασιλίσσης, κάθε της κίνηση αντανακλά ένα προσωπικό όραμα εκσυγχρονισμού. Πίσω όμως από την εικόνα της δραστήριας βασίλισσας, αποκαλύπτεται η μοναξιά, η σκληρή πίεση για διάδοχο και το βάρος των προσδοκιών μιας κοινωνίας που έβλεπε σε εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από έναν θεσμικό ρόλο.

