Την τελευταία της πνοή στο Δουβλίνο, σε ηλικία 81 ετών άφησε η γνωστή ηθοποιός Brenda Fricker, η οποία συμμετειχε σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Χόλιγουντ.

Ένας από τους πλέον γνωστούς ρόλους της, ήταν «η γυναίκα με τα περιστέρια» στο Home Alone, μία σειρά ταινιών που έγραψε ιστορία και έσπασε πολλά ρεκόρ την εποχή που προβλήθηκε.

Τον θάνατό της, «μετά από μία μακρά περίοδο με προβλήματα υγείας», επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της, Phil Belfield.

Η Μπρέντα Φρίκερ γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945 και στην καριέρα της συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η γνωστή ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου καλύτερου γυναικείου ρόλου το 1990, για τον ρόλο της στην ταινία «My Left Foot», στην οποία υποδυόταν τη μητέρα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος έπαιζε τον ρόλο ενός συγγραφέα και ζωγράφου, που είχε γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση.

Ωστόσο, το ευρύτερο κοινό τη θαύμασε στον ρόλο «της γυναίκας με τα περιστέρα» στο Home Alone 2, το 1992.

Πηγή: skai.gr

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