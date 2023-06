Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer ξεκινά μία νέα περιπέτεια με την ταινία Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου της Disney & Lucasfilm

Η Ford ξεκινά τη μεγαλύτερη περιπέτειά της μέχρι σήμερα, καθώς το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Explorer 1 ενώνει τις δυνάμεις του με την ταινία blockbuster του φετινού καλοκαιριού Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου της Disney & Lucasfilm, στο πλαίσιο της τελευταίας διαφημιστικής της καμπάνιας.

Με αναφορές στις εμβληματικές εικόνες και τη διάσημη μουσική του θρυλικού κινηματογραφικού franchise, η νέα αυτή καμπάνια παρουσιάζει το μεσαίου μεγέθους crossover της Ford να ξεκινά μια διηπειρωτική περιπέτεια, ενώ στο τέλος τη σύντομη εμφάνισή της πραγματοποιεί μία πολύ γνώριμη φιγούρα.

Η καμπάνια ξεκίνησε να προβάλλεται στις 12 Ιουνίου, πριν από τις ημερομηνίες κυκλοφορίας της ταινίας στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες, παρουσιάζοντας τις περιπέτειες του Explorer σε τηλεοπτικές, ψηφιακές, ραδιοφωνικές και υπαίθριες διαφημίσεις, καθώς και στα social media, σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης.

Μπορείτε να δείτε το διαφημιστικό σποτ εδώ:

Στην πέμπτη και τελευταία ταινία της σειράς Indiana Jones πρωταγωνιστεί ο Harrison Ford στο ρόλο του Indiana Jones, ενώ συμμετέχουν επίσης η Phoebe Waller-Bridge, ο Mads Mikkelsen και ο Antonio Banderas σε μία πολυταξιδεμένη κινηματογραφική περιπέτεια.

Στόχος της συνεργασίας ήταν να αξιοποιηθεί η ιστορία και η κληρονομιά του κινηματογραφικού franchise, με πρωταγωνιστή τον απόλυτο εξερευνητή Indiana Jones, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το Ford Explorer.

Βασισμένο σε γενιές μοντέλων με παγκόσμια κληρονομιά, το Explorer έχει επαναφευρεθεί για την Ευρώπη ως ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover όχημα μεσαίου μεγέθους. Συνδυάζοντας τη γερμανική μηχανολογία με το εντυπωσιακό αμερικανικό στυλ για τη δημιουργία του απόλυτου οχήματος περιπέτειας, το Explorer προσφέρει μία εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία και αμιγώς ηλεκτρική ισχύ, καθώς και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης από το 10 στο 80% σε μόλις 25 λεπτά. 2

Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η ρυθμιζόμενη κεντρική οθόνη αφής 15” SYNC Move3, η οποία μπορεί να ανυψώνεται και να χαμηλώνει σε μια γωνία 30 μοιρών αποκαλύπτοντας ή κρύβοντας τον αποθηκευτικό χώρο My Private Locker που είναι ιδανικός για τη φύλαξη των χαρτών θησαυρού μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Το MegaConsole των 17 λίτρων είναι αρκετά μεγάλο για να χωρέσει ένα laptop 15” ή τα λάφυρα μιας περιπέτειας.

Θέλοντας να επιδείξει τις ικανότητές του, η influencer των ταξιδιών περιπέτειας Lexie Alford - γνωστή σε εκατομμύρια διαδικτυακούς χρήστες ως Lexie Limitless - θα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer αργότερα φέτος.

Οι κρατήσεις για το νέο Explorer γίνονται τώρα δεκτές, με τις πρώτες ημερομηνίες παράδοσης να πραγματοποιούνται το 2024.

Σχόλια

«Ο Indiana Jones είναι ο πιο εμβληματικός Αμερικανός εξερευνητής στον κινηματογράφο, οπότε η ευκαιρία να συνεργαστούμε στην τελευταία του περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη χρησιμοποιώντας τον δικό μας εμβληματικό Explorer ήταν ιδανική. Πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του εδώ στην Ευρώπη, και σχεδιασμένο για την Ευρώπη, το νέο Explorer δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικό, αλλά είναι βέβαιο ότι θα είναι μια εξίσου συναρπαστική περιπέτεια για τους πελάτες, όπως και η τελευταία ταινία για τους φίλους του κινηματογράφου.»

Martin Sander, general manager, Ford Model e, Europe

«Ο Indiana Jones είναι ένας χαρακτήρας επαναστατικός, ανήσυχος και ασυμβίβαστος, δηλαδή ακριβώς το πνεύμα που ενσαρκώνει το νέο μας αμιγώς ηλεκτρικό crossover. Θέλετε να νιώσετε σαν εξερευνητής; Αποκτήστε το EV με την επιγραφή Explorer στο εμπρός μέρος.»

Pete Zillig, director of Marketing, Ford Europe

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για τη συνάντηση του αμιγώς ηλεκτρικού μας Explorer και του απόλυτου εξερευνητή, Indiana Jones. Αυτή η συνεργασία μεταξύ της Ford και του Indiana Jones αναδεικνύει τα καλύτερα στοιχεία της αμερικανικής κληρονομιάς μας και του περιπετειώδους πνεύματος της μάρκας.»

Jen Meyer, head of Media and Partnerships, Ford Europe

«Αυτή η συνεργασία με τη Ford δένει άριστα σε πολλά επίπεδα και δείχνει πώς το παγκοσμίου κλάσης αφήγημά μας μπορεί να λειτουργήσει για εμβληματικές μάρκες εδώ στην περιοχή ΕΜΕΑ. Και τα δύο brands αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της περιπέτειας και συνδέοντας τους δύο εμβληματικούς εξερευνητές - το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ford και τον ίδιο τον Indiana Jones - δημιουργήσαμε μια καμπάνια που θα κεντρίσει πραγματικά το ενδιαφέρον των καταναλωτών σε όλη την περιοχή.»

Owen Dommel, director of Partnerships and Promotions, Walt Disney Studios EMEA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ INDIANA JONES ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

Ο Harrison Ford επιστρέφει στο ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου σε αυτή την πολυαναμενόμενη τελευταία συνέχεια του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη, συναρπαστική, πολυταξιδεμένη κινηματογραφική περιπέτεια. Μαζί με τον Ford πρωταγωνιστούν οι Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Shaunette Renée Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Tinker Tailor Soldier Spy"), Boyd Holbrook ("Logan"), Olivier Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Mortel") και Mads Mikkelsen ("Another Round"). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο James Mangold ("Ford v Ferrari", "Logan") και το σενάριο έγραψαν οι Jez Butterworth & John-Henry Butterworth και οι David Koepp και James Mangold, βασισμένοι σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι George Lucas και Philip Kaufman, ενώ την παραγωγή της ταινίας ανέλαβαν οι Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel, με τους Steven Spielberg και George Lucas να είναι εκτελεστικοί παραγωγοί. Ο συνθέτης John Williams, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική για όλες τις περιπέτειες του Indy από την πρώτη ταινία Raiders of the Lost Ark το 1981, βρίσκεται και πάλι πίσω από τη μουσική επένδυση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.