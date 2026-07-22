Range Rover GT: Το πέμπτο μέλος της οικογένειας είναι γεγονός

Η Range Rover επιβεβαιώνει την έλευση ενός πέμπτου μέλους της οικογένειας: το Range Rover GT. Μια νέα, συναρπαστική έκφραση της φιλοσοφίας της Range Rover.

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται η καμπίνα του νέου Range Rover GT. Ακολουθώντας τις ίδιες λιτές σχεδιαστικές αρχές που καθορίζουν και την εξωτερική του εμφάνιση, αποπνέει καθαρότητα, ακρίβεια και μια ήρεμη, σύγχρονη αισθητική. Η τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική της καμπίνας, με μια νέα κεντρική οθόνη σε συνδυασμό με την οθόνη πληροφοριών του οδηγού, αντί του συμβατικού πίνακα οργάνων. Ένας διακριτικά τοποθετημένος αεραγωγός εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργώντας μια καθαρή οριζόντια γραμμή, σήμα κατατεθέν της Range Rover. Μια υφασμάτινη επένδυση, που αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς ελκυστικών υλικών, καλύπτει το ταμπλό, προσδίδοντας ξεχωριστή υφή και αισθητική, ενώ τα ηχεία ενσωματώνονται διακριτικά στην επένδυση. Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί ένα πραγματικό καταφύγιο ηρεμίας, περιορίζοντας τον οπτικό και ακουστικό θόρυβο και επιτρέποντας τη φυσική και διαισθητική πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες του οχήματος.

Το Range Rover GT θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα EMA και θα κατασκευάζεται στο Halewood του Ηνωμένου Βασιλείου, παράλληλα με τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) και τις υβριδικές εκδόσεις της γκάμας. Το Range Rover GT θα διατίθεται αρχικά ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BEV), ενώ η ευελιξία της πλατφόρμας θα επιτρέψει την προσθήκη μιας πλήρως υβριδικής έκδοσης (HEV) μελλοντικά.

Ο Martin Limpert, Διευθύνων Σύμβουλος της Range Rover, δήλωσε: «Το Range Rover GT θα επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των grand tourer, συνδυάζοντας την αρμονία, τις αναλογίες και την άνεση μεγάλων αποστάσεων που χαρακτηρίζουν ένα GT με ικανότητες που κανένα συμβατικό GT δεν μπορεί να προσφέρει. Τα τελευταία χρόνια εξελίξαμε τη βασική ιδέα του GT, δίνοντάς της μια νέα διάσταση με τον μοναδικό τρόπο της Range Rover. Το αποτέλεσμα είναι ένα Range Rover που προσεγγίζει περισσότερο από ποτέ τον χαρακτήρα ενός επιβατικού αυτοκινήτου, διατηρώντας τις χαρακτηριστικές ικανότητες που συνδέονται διαχρονικά με το όνομα Range Rover. Αυτό γίνεται πλέον εφικτό χάρη στην αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης EMA, ενώ παράλληλα συμπληρώνει την υπάρχουσα γκάμα συστημάτων κίνησης, προσφέροντας μια πλήρη σειρά επιλογών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη. Ο συνδυασμός των αβίαστων επιδόσεων της ηλεκτροκίνησης, της κορυφαίας άνεσης στα μεγάλα ταξίδια και των ικανοτήτων σε κάθε τύπο εδάφους αποτελεί την απόλυτη έκφραση της Range Rover, ενώ το εσωτερικό του, σχεδιασμένο με γνώμονα την ηρεμία και την άνεση, αποτυπώνει τη δική μας αντίληψη για ένα σύγχρονο grand tourer».

Τα πρωτότυπα οχήματα υποβάλλονται αυτή την περίοδο στις τελικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες δρόμου, καλυμμένα με ειδικό καμουφλάζ που δημιουργήθηκε από τις ομάδες σχεδίασης της Range Rover. Εμπνευσμένο από το τοπίο γύρω από το Gaydon, την έδρα των δημιουργικών και τεχνικών ομάδων της Range Rover, το σχέδιο βασίζεται στις γραμμές του τοπικού ανάγλυφου, με ένα ρευστό χρυσό μοτίβο που παραπέμπει στον grand tourer χαρακτήρα και στην εμπειρία του ταξιδιού. Η ψηφιακή αισθητική του αντλεί έμπνευση από τις προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στο αυτοκίνητο, υπογραμμίζοντας ότι το Range Rover GT είναι το πιο τεχνολογικά εξελιγμένο Range Rover που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο Range Rover GT θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

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