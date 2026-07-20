Ξεκινά, με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), ενός σημαντικού έργου που ενισχύει την ασφαλή, ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των επιβατών, με ιδιαίτερη μέριμνα για Άτομα με Αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», με συμβατικό τίμημα 132.625 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ είχε προηγηθεί η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης, η οποία προσδιόρισε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του σταθμού.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοδομικών επεμβάσεων και βελτιώσεων στη σήμανση, με βασικό στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιβάτες και ιδιαίτερα τα Άτομα με Αναπηρία.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά που δυσχεραίνουν τη διέλευση ατόμων με λευκό μπαστούνι, αναπηρικά αμαξίδια και άλλων χρηστών.

Αντικατάσταση και ανασχεδιασμός των κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες, με σύγχρονους χειρολισθήρες και βοηθητικές μπάρες στήριξης.

Ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών και των προειδοποιητικών επιφανειών στις αποβάθρες, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Ανάπλαση των υφιστάμενων ραμπών με βελτίωση των δαπέδων, των κιγκλιδωμάτων, της σήμανσης και του φωτισμού.

Αναβάθμιση της σήμανσης του σταθμού, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τα Άτομα με Αναπηρία, τόσο εντός του σταθμού όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Παρεμβάσεις στον αστικό εξοπλισμό για την εξάλειψη εμποδίων και επικίνδυνων προεξοχών.

Βελτιώσεις στον φωτισμό, με επισκευή και ενίσχυση των φωτιστικών σωμάτων σε σημεία κρίσιμα για την ασφαλή κίνηση των επιβατών.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες.

«Η παρέμβαση στον σταθμό Καλλιθέα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της ΣΤΑΣΥ για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς. Στο πλαίσιο του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, προβλέπονται αντίστοιχες παρεμβάσεις και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής, προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της ΣΤΥ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου δικτύου σταθερής τροχιάς για όλους», επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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