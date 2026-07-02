Νέα Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas η Χριστίνα Μιχαηλίδη

Η Χριστίνα Μιχαηλίδη αναλαμβάνει από την 3η Ιουλίου 2026 τη θέση της Ιατρικής Διευθύντριας της Pfizer Hellas, διαδεχόμενη τον κ. Δαμιανό Μένεγα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στο Medical Affairs, η κ. Μιχαηλίδη διαθέτει ένα ισχυρό επιστημονικό και ερευνητικό αποτύπωμα, το οποίο θα διασφαλίσει την ευθυγράμμιση της επιστημονικής στρατηγικής της Pfizer με τις ανάγκες των Επαγγελματιών Υγείας, του συστήματος υγείας και των ασθενών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Ογκολογίας.

Η κ. Μιχαηλίδη θα έχει υπό την ευθύνη της το σύνολο των καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων της Pfizer Hellas, καθώς επίσης, και την επιστημονική υποστήριξη των κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο από τον τοπικό όσο και από τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer, σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα για θεραπευτικές κατηγορίες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, ογκολογία, σπάνια νοσήματα και εμβόλια.

Με πολυετή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες, η κ. Μιχαηλίδη εντάχθηκε στη Pfizer τo 2017, ως Medical Advisor στο τμήμα Ογκολογίας – Αιματολογίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας της στη Pfizer είχε αναλάβει καθήκοντα και στον παγκόσμιο Ιατρικό και Ερευνητικό οργανισμό Ογκολογίας της Pfizer. Από το 2024 μέχρι σήμερα, διετέλεσε επικεφαλής του ιατρικού τμήματος Ογκολογίας, έχοντας στην ευθύνη της την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ενώ ήταν και μέλος της ευρύτερης ηγετικής ομάδας του Ιατρικού τμήματος.

Η κ. Μιχαηλίδη διαθέτει διδακτορικό τίτλο (PhD) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταδιδακτορικό τίτλο (Post doctoral) στη Μοριακή Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ. Παράλληλα, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι απόφοιτος της Σχολής (BSc) Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τομείς όπως οι βιοδείκτες, η επιγενετική του καρκίνου και η μεταφραστική έρευνα.

Η κ. Χριστίνα Μιχαηλίδη ανέφερε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω τον ρόλο της Ιατρικής Διευθύντριας της Pfizer Hellas. Μαζί με την ιατρική ομάδα της Pfizer Hellas, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επιστημονική γνώση και στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας μας. Κύριο μέλημά μας είναι η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, με στόχο η παγκόσμια καινοτομία να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για όλους τους ασθενείς στη χώρα μας.»

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Τζινιέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas ανέφερε: «Η βαθιά επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία της Χριστίνας ενισχύουν ουσιαστικά τη στρατηγική της εταιρείας μας, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την καινοτομία και να δημιουργούμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και το σύστημα υγείας της χώρας μας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Δαμιανό Μένεγα για τη σημαντική και πολυετή συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής της Pfizer Hellas. Υπό την ηγεσία του, το Ιατρικό Τμήμα της Pfizer Hellas εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο και δυναμικό οργανισμό, με ισχυρό επιστημονικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, το οποίο είμαστε βέβαιοι πως η Χριστίνα θα εξελίξει περαιτέρω.»

Πηγή: skai.gr

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