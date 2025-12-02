Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της ιταλικής ανταγωνίστριας Versace, μιας μάρκας που ο όμιλος πολυτελών ειδών είχε από καιρό επιδιώξει να συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιο του.

Η Prada υπέγραψε συμφωνία τον Απρίλιο για την εξαγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,51 δισεκατομμύρια δολάρια), αφού η πώληση της Capri στην Tapestry ακυρώθηκε λόγω ένστασης των αντιμονοπωλιακών αρχών, σημειώνει το Reuters.



Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Ανέφερε ότι η Prada ενδιαφερόταν για τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Υπήρχαν ήδη επαφές κατά τη διάρκεια της παναδημίας COVID, υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε λόγω αντιμονοπωλιακών ζητημάτων, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες», σημείωσε ο Lorenzo Bertelli.

«Ήταν κάτι που ετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Η μάρκα, που ιδρύθηκε το 1978 από τον Gianni Versace στο Μιλάνο και είναι γνωστή για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική της, θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου –την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu– σηματοδοτώντας μια απότομη στρατηγική στροφή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Bertelli, ο οποίος πίεσε έντονα για την εξαγορά, ανέφερε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: ότι δεν ήταν πολύ επικίνδυνη από οικονομική άποψη και ότι άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα συγκαταλέγεται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Donatella Versace παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία.

Τη θέση της ανέλαβε ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.