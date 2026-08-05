Η Alibaba παρουσίασε το πιο εξελιγμένο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της

Η κινεζική τεχνολογική εταιρία Alibaba παρουσίασε στις 3 Αυγούστου το τελευταίο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της (ΑΙ), το Qwen3.8-Max, σηματοδοτώντας μία σημαντική αναβάθμιση στη σειρά Qwen με αναβαθμισμένες δυνατότητες στον προγραμματισμό, στην εργασία σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και στην έρευνα.

Το νέο μοντέλο αναλύει 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους και υποστηρίζει ένα παράθυρο συμφραζόμενων άνω του 1 εκατομμυρίου λέξεων στην ανάλυση κειμένων, όπως υποστηρίζει η Alibaba.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα αξιολόγησης Arena, τα μοντέλα Qwen συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων γλωσσικών μοντέλων παγκοσμίως.

Το Qwen3.8-Max επιδεικνύει επαγγελματισμό στην αυτόνομη κωδικοποίηση και στην εκτέλεση μακροπρόθεσμων εργασιών, λειτουργώντας ανεξάρτητα για παρατεταμένες περιόδους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με την Alibaba.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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