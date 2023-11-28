Εξωφρενικό ισχυρισμό για το «διπλωματικό φάουλ» του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε άκομψα τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις του δεύτερου για την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, φέρεται να διαρρέει η βρετανική κυβέρνηση.



Οι συνομιλίες Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας συμφωνήθηκαν «με την αντίληψη ότι οι Έλληνες δεν θα ασκήσουν δημόσια πίεση (lobby) για την επιστροφή των Ελγινείων Μαρμάρων» σημειώνει σε τίτλο του το Sky News.



«Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η συνάντηση συμφωνήθηκε στη βάση ότι οι Έλληνες δεν θα ασκούσαν δημόσια πίεση για τα Ελγίνεια Μάρμαρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος του Sky News Μαρί Ορόρα.



«Το Σαββατοκύριακο ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε για το γεγονός ότι υπάρχει θέμα επανένωσης για τα μάρμαρα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, και ότι ήταν σαν να κόβεται στη μέση η Μόνα Λίζα, με τη μισή να τοποθετείται στο Λούβρο και την άλλη μισή αλλού. Αυτή η αναλογία με τη Μόνα Λίζα μπορεί να προκάλεσε λίγο εκνευρισμό» σχολίασε.



«Η (βρετανική) κυβέρνηση έχει πει ουσιαστικά ότι έχει έναν μεγάλο σύμμαχο στην Ελλάδα, είναι περισσότερο από ικανοποιημένη που συνεργάζεται με την Ελλάδα σε θέματα όπως η μετανάστευση και η οικονομία. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι ο (σ.σ Βρετανός) πρωθυπουργός αποφάσισε να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση σε αυτό που οι Έλληνες αποκαλούν ‘11η ώρα’» σχολίασε η πολιτική ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου.



Στο μεταξύ, ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ ρωτήθηκε εάν το Ηνωμένο Βασίλειο «σνόμπαρε» τον Έλληνα πρωθυπουργό ακυρώνοντας μια συνάντηση με τον Ρίσι Σουνάκ.



«Ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει πολύ ξεκάθαρη τη θέση μας για τα Ελγίνεια Μάρμαρα. Αποτελούν μέρος της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου και πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί. Ο πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Του προτάθηκε μια συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης (Όλιβερ Ντάουντεν), κάτι που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να δεχθεί» σχολίασε ο Χάρπερ.

