Βρετανία: Δημοσιεύεται σήμερα το πολυαναμενόμενο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε μία από τις τελευταίες του ενέργειες ως πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ θα ανακοινώσει την Τρίτη το επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα το οποίο σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη διάθεση 5 δισ. για την αγορά drones, με στόχο τη θωράκιση της Βρετανίας απέναντι σε «εξελισσόμενες απειλές», όπως η Ρωσία.

Η ανακοίνωση του σχεδίου καθυστέρησε πάνω από έναν χρόνο εξαιτίας των έντονων διαφωνιών μεταξύ του υπουργείου άμυνας και του υπουργείου οικονομικών.

Με βάση το πλάνο, ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει στο 2,69% του ΑΕΠ μέχρι το 2030, ποσοστό που αφήνει τη Βρετανία αρκετά πίσω σε σχέση με άλλους βασικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη οικονομική πολιτική οδήγησε στις αρχές του μήνα στην παραίτηση του υπουργού άμυνας, Τζον Χίλι. Ο Χίλι αποχώρησε όταν του προτάθηκε αύξηση 13,5 δισ. λιρών, κρίνοντας πως το ποσό (που αντιστοιχούσε σε αύξηση του ΑΕΠ μόλις 0,08% έως το 2030) δεν επαρκεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.

Ο αντικαταστάτης του, Νταν Τζάρβις, φαίνεται πως εξασφάλισε τελικά περίπου 15 δισ. λίρες, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την υπουργό οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς. Παρόλα αυτά, τα χρήματα υπολείπονται κατά πολύ των 28 δισ. λιρών που ζητούσε η στρατιωτική ηγεσία προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου την Τρίτη, ο Στάρμερ θα ανακοινώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα επισπεύσουν τη χρήση αυτόνομων συστημάτων. Συγκεκριμένα, ο στρατός ξηράς θα λάβει άμεσα 50 εκατομμύρια λίρες μέσα στους επόμενους 12 μήνες για την αγορά επιθετικών drones τύπου FPV και συστημάτων αναχαίτισης, καθώς και για νέα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους που θα στηρίζουν τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα, μέχρι το 2030, τα επιθετικά ελικόπτερα Apache θα πλαισιωθούν από 24 οπλισμένα drones, ειδικά σχεδιασμένα για αποστολές αναγνώρισης και χτυπήματα ακριβείας. Επιπλέον, θα αγοραστούν 24 νέα drones επιτήρησης για να αντικαταστήσουν το προβληματικό σύστημα Watchkeeper.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αεροπορία (RAF) θα ξεκινήσει την ανάπτυξη νέων, αυτόνομων μαχητικών που θα πετούν μαζί με τα επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία του βρετανικού εναέριου χώρου. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης αεριωθούμενα drones, τα οποία θα μπορούν να απογειώνονται από τα δύο βρετανικά αεροπλανοφόρα.

Για το πολεμικό ναυτικό, προβλέπονται κονδύλια για τη ναυπήγηση έξι νέων πολεμικών πλοίων που θα αντικαταστήσουν τα αντιτορπιλικά Type 45. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθεί ένας νέος στόλος από τέσσερα μη επανδρωμένα πολεμικά πλοία, τα οποία θα φέρουν πυραύλους, σύγχρονα ραντάρ και εξοπλισμό ανθυποβρυχιακού πολέμου.

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