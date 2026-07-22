Νιγηρία: Μαζική απαγωγή άνω των 40 ανθρώπων από ένοπλη συμμορία στη Ζαμφαρά

Η βορειοδυτική Νιγηρία βυθίζεται ξανά στη βία, καθώς περισσότεροι από 40 άνθρωποι απήχθησαν έπειτα από συντονισμένες επιδρομές ενόπλων συμμοριών σε χωριά της πολιτείας Ζαμφαρά.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 17/7 έως και την Κυριακή 19/7, με τις τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι δεκάδες κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι δράστες εισέβαλαν σε τουλάχιστον 11 χωριά της περιοχής Μάρου, πυροβολώντας στον αέρα και αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πολλοί κάτοικοι οδηγήθηκαν με τη βία σε άγνωστη τοποθεσία, ενώ όσοι κατάφεραν να διαφύγουν περιέγραψαν σκηνές πανικού.

Ο Αλχάτζι Λαουάλι Αμπντουλάχι, ένας από τους κατοίκους που γλίτωσαν, δήλωσε ότι οι επιδρομές ήταν καλά οργανωμένες και διήρκεσαν αρκετές ώρες. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής Μάρου, Μπέλο Τζαμπάκα, ο οποίος ανέφερε ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι παραμένουν όμηροι.

Η απαγωγή για λύτρα αποτελεί «βιομηχανία» στη βορειοδυτική Νιγηρία

Η πολιτεία Ζαμφαρά συγκαταλέγεται στις πλέον επικίνδυνες περιοχές της Νιγηρίας, καθώς τα τελευταία χρόνια. Ένοπλες εγκληματικές οργανώσεις, γνωστές τοπικά ως bandits, πραγματοποιούν εδώ και χρόνια επιθέσεις σε χωριά, λεηλατούν περιουσίες, κλέβουν ζώα και απαγάγουν κατοίκους ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά για την απελευθέρωσή τους.

Οι συμμορίες εκμεταλλεύονται τα εκτεταμένα δάση της περιοχής, τα οποία χρησιμοποιούν ως καταφύγια, ενώ η περιορισμένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας δυσκολεύει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των ομήρων.

Οι συγκεκριμένες συμμορίες δεν συνδέονται απαραίτητα με τζιχαντιστικές οργανώσεις, αλλά λειτουργούν κυρίως ως εγκληματικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται μέσω απαγωγών, ζωοκλοπών και εκβιασμών, εκμεταλλευόμενα την περιορισμένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στις αγροτικές περιοχές.

Χιλιάδες απαγωγές τα τελευταία χρόνια - Συνεχείς επιθέσεις παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παρά τις πρόσφατες επιχειρήσεις του νιγηριανού στρατού και της κοινής δύναμης Operation Fansan Yamma, οι οποίες οδήγησαν στη διάσωση απαχθέντων και στην εξάρθρωση ορισμένων εγκληματικών δικτύων, οι επιδρομές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Ζαμφαρά και τις γειτονικές πολιτείες.

Μόλις τις τελευταίες ημέρες οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη διάσωση θυμάτων απαγωγής και την αποτροπή νέων επιθέσεων στην ίδια περιοχή.

Η βορειοδυτική Νιγηρία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εστίες ανασφάλειας στην Αφρική, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν απαχθεί τα τελευταία χρόνια και εκατοντάδες χωριά να βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή ενόπλων ομάδων.

Πηγή: skai.gr

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