Ποινή 10 ετών στον δράστη του τρένου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δικαστήριο στη Γερμανία καταδίκασε τον 26χρονο Έλληνα σε κάθειρξη 10 ετών για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ελεγκτή τρένου κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.

Το Κακουργιοδικείο του Τσβάιμπρικεν τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απορρίπτοντας την κατηγορία ανθρωποκτονίας.

Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας απορρίφθηκε επειδή δεν αποδείχθηκε πρόθεση θανάτωσης, όπως ζητούσαν η Εισαγγελία και η οικογένεια του θύματος.

Δικαστήριο στη Γερμανία καταδίκασε σε κάθειρξη 10 ετών τον 26χρονο Έλληνα δράστη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ελεγκτή τρένου κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.Με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία του γερμανικού δικαστηρίου ο 26χρονος Έλληνας υπήκοος. Του επιβλήθηκε δεκαετής κάθειρξη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ελεγκτή τρένου κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων.



Πέντε μήνες μετά το περιστατικό που συγκλόνισε τη Γερμανία, το Κακουργιοδικείο του Τσβάιμπρικεν έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Οι δικαστές δεν υιοθέτησαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, όπως ζητούσε η Εισαγγελία και η οικογένεια του θύματος, καθώς έκριναν ότι δεν υπήρχε πρόθεση θανάτωσης.

Πηγή: Deutsche Welle

Γιατί δεν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονίαΣύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο κατηγορούμενος δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των πράξεών του. Ο δικαστής τόνισε ότι το θύμα δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα, ενώ και οι υπόλοιποι επιβάτες κατέθεσαν ότι δεν περίμεναν πως η συμπλοκή θα είχε μοιραία κατάληξη. Θυμίζουμε ότι ο 36χρονος ελεγκτής Σερκάν Τσαλάρ, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, υπέκυψε δύο ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο από εγκεφαλική αιμορραγία.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου σε συρμό προαστιακού μεταξύ Λάντστουλ και Χόμπουργκ. Ο 26χρονος, ο οποίος κατοικούσε στο Λουξεμβούργο, ταξίδευε χωρίς εισιτήριο. Όπως προέκυψε στη δίκη, είχε χάσει πρόσφατα τη δουλειά του, δεν κατάφερε να λάβει χρήματα από την τράπεζα όπως περίμενε, και νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε έρθει σε αντιπαράθεση με προσωπικό άλλου τρένου, επίσης λόγω έλλειψης εισιτηρίου.Το χρονικό της επίθεσηςΌταν ο ελεγκτής άγγιξε ελαφρά τον φανερά εκνευρισμένο επιβάτη για να τον κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας, ο 26χρονος του επιτέθηκε. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως ήχο. Τα πλάνα δείχνουν τον κατηγορούμενο να πλησιάζει απειλητικά τον ελεγκτή και να τον χτυπά επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι και στους κροτάφους. Ακόμα και όταν το θύμα σωριάστηκε σε κάθισμα, τα χτυπήματα συνεχίστηκαν.«Η οικογένεια θα πρέπει τώρα να ζήσει με την απώλεια του Σερκάν, ενώ ο κατηγορούμενος, με καλή συμπεριφορά, δεν αποκλείεται να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά του ως ελεύθερος άνθρωπος», δήλωσε ο Γιαλτσίν Τεκίνογλου, δικηγόρος της οικογένειας. Τα δύο παιδιά του θύματος, ηλικίας δέκα και δώδεκα ετών, δεν θα ενημερωθούν προς το παρόν για την ετυμηγορία. «Πρέπει να συνέλθουν λίγο κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Τους λείπει πολύ ο πατέρας τους».Μήνυμα κατά της βίας στις συγκοινωνίεςΗ οικογένεια του Σερκάν Τσαλάρ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο. Από την πλευρά της και η υπεράσπιση εξετάζει, όπως όλα δείχνουν, την άσκηση έφεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μια αυστηρότερη ποινή, αλλά η ανάγκη να σταλεί σαφές μήνυμα κατά της αυξανόμενης χρήσης βίας σε βάρος των εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες.Πηγές: dpa, kna

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