Λήξη συναγερμού: Στον Βόρειο Ειρηνικό κατέπεσε ο κινεζικός πύραυλος 

Στον Βόρειο Ειρηνικό κατέπεσε τελικά ο κινεζικός πύραυλος, βάρους 23 τόνων και ύψους δεκαώροφου κτιρίου, που είχε σημάνει συναγερμό σε όλο τον πλανήτη, και ειδικά στην Ευρώπη.

To τμήμα του πυραύλου, διαλύθηκε σε κομμάτια και έπεσε στον ωκεανό, βάζοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκληθεί σε αρκετές χώρες.

Το 23 τόνων αντικείμενο αποτελούσε τμήμα του πυραύλου με τον οποίο εκτοξεύτηκε την Δευτέρα το τρίτο και τελευταίο τμήμα του κινεζικού διαστημικού σταθμού.

Το πρωί ο εναέριος χώρος πάνω από πολλά αεροδρόμια της Ισπανίας έκλεισε, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ο κινεζικός πύραυλος πρόκειται να πραγματοποιήσει ανεξέλεγκτη επανείσοδο στη Γη.

#USSPACECOM can confirm a second atmospheric reentry correlated with the #PRC’s Long March 5B #CZ5B as it exited the #USSPACECOM Area of Responsibility over the Northeast Pacific Ocean region at 4:06am MDT/10:06 UTC on Nov. 4. https://t.co/keJdc1tmxi