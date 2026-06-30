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Σλοβακία: Νέο ρεκόρ ζέστης, το θερμόμετρο έφτασε στους 41,3 βαθμούς κελσίου

«Ψήνεται» η κεντρική Ευρώπη - Το ρεκόρ σημειώθηκε στην Καμένιτσα ναντ Χρόνομ, στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία

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Ζέστη

Μόλις μία ημέρα αφότου η Σλοβακία «ψήθηκε» στους 41 βαθμούς Κελσίου, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, το ρεκόρ καταρρίφθηκε, αφού τα θερμόμετρα έδειξαν στις 30 Ιουνίου τους 41,3°C, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην Καμένιτσα ναντ Χρόνομ, στη νότια Σλοβακία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, η θερμοκρασία έφτασε στους 41,3 βαθμούς, είπε ο εκπρόσωπος του Υδρομετεωρολογικού Ινστιτούτου (SHMU), Ιβάν Γκάρκαρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «νέο ρεκόρ».
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σλοβακία Καύσωνας
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