Μόλις μία ημέρα αφότου η Σλοβακία «ψήθηκε» στους 41 βαθμούς Κελσίου, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, το ρεκόρ καταρρίφθηκε, αφού τα θερμόμετρα έδειξαν στις 30 Ιουνίου τους 41,3°C, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.
Στην Καμένιτσα ναντ Χρόνομ, στη νότια Σλοβακία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, η θερμοκρασία έφτασε στους 41,3 βαθμούς, είπε ο εκπρόσωπος του Υδρομετεωρολογικού Ινστιτούτου (SHMU), Ιβάν Γκάρκαρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «νέο ρεκόρ».
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