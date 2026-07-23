Πειρατές κατέλαβαν τάνκερ υπό σημαία Τανζανίας στον Κόλπο του Άντεν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών, το MT Asana υπό σημαία Τανζανίας, κατελήφθη από Σομαλούς πειρατές στον Κόλπο του Άντεν, στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

Στο πλοίο επέβαιναν 20 ναυτικοί, με 8 ναύτες από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από δύο κατοίκους της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ στη Σομαλία, εκ των οποίων ο ένας είναι πρώην πειρατής.

Ένα εμπορικό πλοίο το οποίο κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, την περασμένη εβδομάδα, είναι στην κατοχή Σομαλών πειρατών, ανέφεραν δύο κάτοικοι της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ της Σομαλίας.

Το πλοίο MT Asana, υπό σημαία Τανζανίας, είναι ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών.

Ένας από τους κάτοικους που μίλησαν στο Reuters είπε ότι και ο ίδιος είναι πρώην πειρατής. Στο πλοίο MT Asana επέβαιναν 20 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 8 από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες.

Ο άλλος κάτοικος της Καλούουλα είδε τους πειρατές να μεταφέρουν τρόφιμα στο πλοίο.

Την περασμένη εβδομάδα ο βρετανικός οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι πειρατές, στον Κόλπο του Άντεν, οδηγήθηκε σε χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Οι Σομαλοί πειρατές προκάλεσαν χάος στη θαλάσσια περιοχή στο Κέρας της Αφρικής από το 2008 μέχρι το 2018. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή, τα περιστατικά κατάληψης πλοίων ξανάρχισαν στα τέλη του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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