Τα «δόντια της» στη Δύση φαίνεται να τρίζει η Μόσχα για το Ουκρανικό, επιδιδόμενη και σε πόλεμο «προπαγάνδας», ενόψει της επαπειλούμενης εισβολής στην Ουκρανία.



Σε ένα νέο άψογα σκηνοθετημένο βίντεο που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει το βόρειο στόλο, καθώς αποπλέει για τη θάλασσα του Μπάρεντς για ασκήσεις.



Εξάλλου, τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις κορβέτες του Βαλτικού Στόλου της Ρωσίας Stoykiy και Soobrazitelniy, οι οποίες απέπλευσαν από τη ναυτική βάση του Μπαλτίισκ στο πλαίσιο ναυτικών ασκήσεων «μεγάλων αποστάσεων».

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον στέλνει στο Κίεβο όπλα και πυρομαχικά, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή 8.500 Αμερικανοί στρατιώτες.

#Russia's Baltic Fleet corvettes Stoykiy and Soobrazitelniy have departed from the #Baltiysk naval base for long-distance deployment within the framework of naval exercises, reported the Russian Defence Ministry press service on Monday. pic.twitter.com/94DcOFvOuD