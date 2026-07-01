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Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσικά πλήγματα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ και δύο στη Χερσώνα

Στην πόλη της Χερσώνας επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε

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Ουκρανία

Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε πρατήρια βενζίνης στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Χάνζα, τρεις ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η Ρωσία πλήττει πρατήρια βενζίνης στην Ουκρανία εδώ και καιρό, όμως οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί πρόσφατα με τις ουκρανικές αρχές σε επαρχίες κοντά στο μέτωπο όπως η Ζαπορίζια, η Σούμι, το Χάρκοβο και η Ντνιπροπετρόφσκ να αναφέρουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα.

Στο μεταξύ στην πόλη της Χερσώνας επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, επεσήμανε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Επίθεση Ρωσία
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