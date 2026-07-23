ΕΕ: Νέα δέσμευση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. H ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι ο πυλώνας παραμένει η κοινωνική ασπίδα και πυξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαιοσύνη σε μια εποχή ραγδαίου μετασχηματισμού — για μια Ευρώπη που προστατεύει και ισχυροποιεί τη θέση των πολιτών της. Στην ανακοίνωση αξιολογείται η πρόοδος στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και προσδιορίζονται συγκεκριμένες προτεραιότητες για περαιτέρω δράση. Επίσης, χαράσσεται ο δρόμος για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες από τους τρέχοντες μετασχηματισμούς και να διασφαλιστεί ότι το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης θα συνεχίσει να προσφέρει δικαιοσύνη και ευημερία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται τρεις τομείς που απαιτούν επείγουσα, πρόσθετη προσοχή. Αυτές οι νέες και ραγδαία εξελισσόμενες πρωτοβουλίες συμπληρώνουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες, την κινητικότητα, και τη μείωση της φτώχειας: αντιμετώπιση του ζητήματος της οικονομικής προσιτότητας και του κόστους ζωής· αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για το μέλλον της εργασίας και την κοινή ευημερία· μείωση των ανισοτήτων και διεύρυνση της δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Το κοινωνικό μας μοντέλο είναι από τα πιο δυνατά μας σημεία. Καθώς οι τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλουν την καθημερινή μας ζωή και το αυξανόμενο κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ένωσή μας, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στη δικαιοσύνη, τις ευκαιρίες και την αλληλεγγύη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η πυξίδα μας που δείχνει τον δρόμο για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και στηρίζει τους πολίτες μας.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

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