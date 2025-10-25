ΗΠΑ: Ο μετανάστης, που απελάθηκε «κατά λάθος» στο Ελ Σαλβαδόρ, κινδυνεύει να απελαθεί στη Λιβερία

Η αμερικανική κυβέρνηση έκανε γνωστή την πρόθεσή της να απελάσει στη Λιβερία τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, τον Σαλβαδοριανό που μετατράπηκε φέτος σε σύμβολο της κατασταλτικής πολιτικής όσον αφορά τη μετανάστευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πιθανόν πριν από το τέλος του μήνα, σύμφωνα με δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία ήδη απελάθηκε τον Μάρτιο στο Σαλβαδόρ, κατηγορούμενος πως ήταν μέλος συμμορίας που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε παραδεχτεί, για την υπόθεση του κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ (ανατολικά), συζύγου αμερικανίδας υπηκόου, πως έγινε «διοικητικό λάθος».

Ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία δεν έχει άδεια μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια μεν, αλλά ένταλμα σύλληψης και απέλασής του στο Σαλβαδόρ είχε ακυρωθεί αμετάκλητα το 2019.

Εντέλει επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, όμως η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε αμέσως διώξεις σε βάρος του, κατηγορώντας τον για συνέργεια στην παράνομη παραμονή μεταναστών στη χώρα. Συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στα τέλη Αυγούστου και τέθηκε υπό κράτηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε κατόπιν πως πρόθεσή της ήταν να τον απελάσει στην Ουγκάντα, κάτι που εμπόδισε ομοσπονδιακός δικαστής.

Στα δικόγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες, δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν πως επελέγη η Λιβερία, κράτος της δυτικής Αφρικής, ως τόπος «απέλασης», διότι δεν συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των χωρών που είχαν απορρίψει οι συνήγοροι του κ. Αμπρέγο Γκαρσία.

«Η Λιβερία είναι ανθούσα δημοκρατία και εκ των πλέον στενών εταίρων των ΗΠΑ στην αφρικανική ήπειρο», διαβεβαιώνει η κυβέρνηση σε αίτημα που υπέβαλε σε αμερικανικό δικαστήριο στην πολιτεία Μέριλαντ, διευκρινίζοντας πως η απέλαση σκοπός να γίνει ήδη από «την 31η Οκτωβρίου».

Η υπεράσπιση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.