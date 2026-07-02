Έκρηξη σε καφέ στη Δαμασκό: Στους πέντε οι νεκροί, 16 οι τραυματίες - Δείτε βίντεο

Έκρηξη βόμβας σε πολυσύχναστο καφέ στο κέντρο της Δαμασκού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ 16 ακόμη τραυματίστηκαν, μετέδωσαν την Πέμπτη τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο καφέ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Μέγαρο Δικαιοσύνης, στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, ενώ καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

JUST IN: Explosion in cafe in Damascus, Syria, multiple injuries pic.twitter.com/G3an74gDEz — Rapid Report (@RapidReport2025) July 2, 2026

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών της Συρίας, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των πέντε νεκρών και 16 τραυματιών.

Η Δαμασκός έχει γίνει στόχος περιορισμένου αριθμού επιθέσεων μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024. Η απομάκρυνσή του από την εξουσία από τον Άχμεντ αλ Σαράα, νυν πρόεδρο της Συρίας, και τις δυνάμεις των ανταρτών, έβαλε ουσιαστικά τέλος στον 14ετή εμφύλιο πόλεμο.

Στις 19 Μαΐου, παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Σύρος στρατιώτης και να τραυματιστούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

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