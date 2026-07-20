Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι θα μπορούσε να απαγορεύσει τα πρωτοποριακά κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης — μια σημαντική κίνηση που θα μπορούσε να «κλειδώσει» την κυριαρχία των OpenAI και Anthropic, αναφέρει το Axios.

Τμήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει να εφαρμόσουν de facto απαγορεύσεις σε ξένα μοντέλα ανοιχτού κώδικα στο παρελθόν, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο Axios. Η άνοδος του κινεζικού μοντέλου Kimi την περασμένη εβδομάδα αναζωπυρώνει αυτές τις προσπάθειες.

Φωνές υπέρ του ανταγωνισμού φοβούνται τις συνέπειες

Οι αμερικανικές εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μοντέλα ανοιχτού κώδικα από την Κίνα επειδή είναι φθηνότερα και, όπως φαίνεται από την έλευση του Kimi, σχεδόν εξίσου καλά με την εγχώρια τεχνολογία.

Το Υπουργείο Εμπορίου εξέτασε πέρυσι το ενδεχόμενο να προσθέσει πολλά κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον «Κατάλογο Οντοτήτων», κάτι που ουσιαστικά θα απέκλειε την πρόσβαση των ΗΠΑ χωρίς άδεια, δήλωσε μια πηγή κοντά στην κυβέρνηση στο Axios.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και το Γραφείο του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοχώρου του Λευκού Οίκου εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο να εκδώσουν μια συμβουλευτική ανακοίνωση σχετικά με τις κινεζικές απειλές για τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι, αποθαρρύνοντας ουσιαστικά τις αμερικανικές εταιρείες από το να προμηθεύονται αυτή την τεχνολογία ανέφερε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος εξέτασε το ενδεχόμενο εφαρμογής εκτελεστικού διατάγματος που να ορίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κινεζικά μοντέλα μόνο εάν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια και να αναλάβουν την ευθύνη σε περίπτωση παραβίασής της, πρόσθεσε η πηγή.

Το Υπουργείο Εμπορίου κυκλοφόρησε επίσης το περασμένο καλοκαίρι προσχέδια κανόνων εντός της κυβέρνησης αξιοποιώντας τις εξουσίες του προκειμένου να «θωρακίσει» τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού, στοχεύοντας κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα, δήλωσε μια άλλη πηγή κοντά στην κυβέρνηση.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επιθυμούσαν να αποτραπεί η κατάπνιξη της καινοτομίας από τις κανονιστικές ρυθμίσεις, μπλόκαραν όλες αυτές τις προσπάθειες. Σημαντικές φωνές, όπως ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Σριράμ Κρισνάν, έχουν εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο, και έκτοτε οι «ιέρακες» της εθνικής ασφάλειας έχουν γίνει δυνατότεροι.

Με αυτή την «αλλαγή σκυτάλης» - μαζί με την άνοδο πιο ισχυρής κινεζικής τεχνολογίας και με νέους φόβους για την κυβερνοασφάλεια να αναδύονται στην επιφάνεια - η δυναμική της απαγόρευσης ενισχύεται και πάλι.

Πάντως, η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα χρειαζόταν να επιβάλει πλήρη απαγόρευση για να πείσει τις αμερικανικές εταιρείες να εγκαταλείψουν αυτές τις κινεζικές πλατφόρμες. Αντί για απαγόρευση, μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις κυβερνητικές συζητήσεις περιέγραψε μια προσπάθεια να επισημανθούν πιθανές «κερκόπορτες» (back doors) και η έλλειψη ασφάλειας με τα κινεζικά μοντέλα, καθώς και το ζήτημα διακυβέρνησης που αυτό συνεπάγεται.

Είναι μια επιθετική προσέγγιση όπου η κυβέρνηση ενθαρρύνει ένα πιο καινοτόμο οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα στις ΗΠΑ, πρόσθεσε η πηγή.

Οι ισχυρές εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένες σε σύγκριση με φθηνότερα και πιο πρακτικά κινεζικά μοντέλα.

Ο Ντέιβιντ Σακς, εξωτερικός σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, έγραψε την Κυριακή στο X: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στην πολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κορυφαία κλειστά εργαστήρια, που ήδη αποτελούν δυοπώλιο όσον αφορά τα έσοδα από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλουν η κυβέρνηση να εξαλείψει τον ανταγωνισμό ανοιχτού κώδικα».

Ο Σακς προειδοποιεί εδώ και καιρό ενάντια στην «άλωση των ρυθμιστικών αρχών», η οποία θα ωφελούσε τα μεγαλύτερα αμερικανικά εργαστήρια και θα κατέπνιγε τον ανταγωνισμό.

Αν και δεν πρόκειται για πλήρεις απαγορεύσεις, οι προσεγγίσεις που εξετάζονται θα είχαν αποθαρρυντικό αντίκτυπο στην κινεζική τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, καθώς και στις αμερικανικές εταιρείες που βασίζονται σε αυτήν, δήλωσε η προσκείμενη στην κυβέρνηση πηγή.

Η πηγή περιέγραψε κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ή τους συμμάχους τους να προσεγγίζουν την κυβέρνηση κάθε 3-5 μήνες με την ιδέα να απαγορεύσουν τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ αισθάνεται ενθαρρυμένος στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πίεση για την αμερικανική βιομηχανία, ανοιχτού κώδικα ή όχι, να αντιδράσει, εντείνεται.

Η Anthropic και η OpenAI αποτελούν εδώ και καιρό ένθερμους υποστηρικτές συστημάτων ασφαλείας που, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν την αδειοδότηση. Αυτές οι πιέσεις είχαν πιο θεωρητικό χαρακτήρα – μέχρι τώρα.

«Έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους», έγραψε ο Σακς. «Ήρθε η ώρα για την υπόλοιπη Silicon Valley - τη συντριπτική πλειονότητα που εξακολουθεί να εκτιμά τον ανοιχτό ανταγωνισμό - να κάνει το ίδιο».





* Το πορτρέτο του Τραμπ στην κεντρική φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με AI

Πηγή: skai.gr

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