Νέα αεροπορική επιδρομή στα νότια της Βηρυτού

Νέα αεροπορική επιδρομή ξεκίνησε λίγο πριν τα ξημερώματα στα νότια προάστια της Βηρυτού όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ Χρήστος Νικολαίδης.

Στην περιοχή ακούστηκαν δυνατές, διαδοχικές εκρήξεις.

Λίγο πριν την επίθεση ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση εκκένωσης περιοχών της Βηρυτού, ένδειξη που προμήνυε τα χτυπήματα που θα ακολουθούσαν.

Σε εξέλιξη είναι την ίδια ώρα οι συζητήσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ για ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μετά την επίθεση της Τρίτης, όπως δήλωσε σήμερα ο Αμερικάνος πρόεδρος.

Ο κ. Μπάιντεν, πάντως, ξεκαθάρισε ότι "τίποτα δεν θα συμβεί σήμερα".

Παράλληλα, ο IDF εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επεσήμανε πως μέχρι τις 23:00 της 3/10, η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 230 βλήματα από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος.

«Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί ενάντια στην απειλή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, για την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του», συνόψισε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.