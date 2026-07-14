Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδηνίας, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς.

Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται το Τορίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια. Αύριο, Τετάρτη, οι πόλεις «σε κόκκινο συναγερμό» θα φτάσουν τις εννέα. Το τρίτο, κατά σειρά αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το σαββατοκύριακο.

Εκτός από την Σαρδηνία, o καύσωνας πλήττει όλες τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας οι οποίες «βλέπουν» στην Τυρρηνική θάλασσα. Στην Φλωρεντία πρόκειται να καταγραφούν 40 βαθμοί και στην Ρώμη 39, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όλο το εικοσιτετράωρο. Στην πόλη του Μπέργκαμο, έξω από το Μιλάνο, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αλλεπάλληλα μπλακ-άουτ εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέλος, από σήμερα, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αφρικανικής σκόνης η οποία κατά την διάρκεια της νύχτας αναμένεται να «παγιδεύσει» την ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στην διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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