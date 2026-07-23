Κίνα: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Τσονγκτσίνγκ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κατολίσθηση στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αύξησε τον αριθμό των νεκρών από οκτώ σε 11, σύμφωνα με κρατικά μέσα.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά καθώς αγνοούνται περίπου 50 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 17ης Ιουλίου και οδήγησε στην επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.

Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από οκτώ σε 11, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περίπου 50 ανθρώπων.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα) και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.

Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε κτίρια και οχήματα. Σε βίντεο που είχε μεταδώσει η κινεζική τηλεόραση, διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης υψωνόταν πίσω τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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