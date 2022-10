Πρωτοφανές περιστατικό στην Κίνα: Πέταξαν εκτός συνεδρίου του ΚΚΚ τον πρώην πρόεδρο, Χου Ζιντάο! Βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, διακρίνεται να λέει κάτι στον νυν πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ο οποίος τον αγνοεί.

Πρωτοφανές είναι το περιστατικό, ακόμα για τα δεδομένα της Κίνας, της απομάκρυνσης από την αίθουσα του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας του Χου Ζιντάο, πρώην προέδρου της χώρας!



Ο 79χρονος Χου, αρχικά φαινόταν απρόθυμος να εγκαταλείψει την πρώτη σειρά των μελών της μόνιμης επιτροπής του πολιτμπιρό στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού του Πεκίνου, όπου καθόταν δίπλα στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, τον έβγαλαν σηκωτό, κρατώντας τον από το μπράτσο! Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, διακρίνεται να λέει κάτι στον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ και τον νυν πρόεδρο της Κίνας ο οποίος τον αγνοεί.



Δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για το λόγο της κακήν κακώς απομάκρυνσης του πρώην προέδρου της Κίνας.



Ο Χου Ζιντάο δεν θεωρείται υποστηρικτής του σημερινού αρχηγού του κόμματος. Φέρεται να ήταν αντίθετος στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών από τον Σι, και απομακρύνθηκε από τη θέση του λίγο πριν από την ψηφοφορία για τη συνταγματική τροποποίηση, που θα εδραιώσει περαιτέρω τις κατευθυντήριες αρχές και την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ.

Xi Jinping’s predecessor Hu Jintao was pulled out of the CCP summit on live TV.



Reminds us of what Democrats in US do to Donald Trump everyday. How is one a dictatorship and other a democracy?



pic.twitter.com/KR325IWG2m — The Poll Lady (@ThePollLady) October 22, 2022

Former Chinese leader Hu Jintao mysteriously escorted out of the Great Hall of the People ahead of an expected speech by President Xi at the end of the CCP's Party Congress pic.twitter.com/3sCvdMIfhb — Oliver Hotham (@OliverHotham) October 22, 2022

#China: Former President & General Secretary of China, Hu #Jintao, Xi #Jinping's predecessor, has been physically removed from Communist Party Congress and has since disappeared. pic.twitter.com/yWHASApF9n — Igor Sushko (@igorsushko) October 22, 2022

Πηγή: skai.gr

