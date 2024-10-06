Τεράστια διαδοχικά χτυπήματα έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού όλη τη νύχτα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Οι εκρήξεις ακούγονταν σε όλη την πόλη, όπως και οι λάμψεις ήταν ορατές από άκρη σε άκρη.

Ο ανταποκριτής του BBC έκανε λόγο για τη χειρότερη νύχτα στη Βηρυτό από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Το φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους. Η πόλη είναι σκεπασμένη από πέπλο σκόνης, κτίρια έχουν καταρρεύσει, οι δρόμοι είναι γεμάτοι από μπάζα και καμμένα αυτοκίνητα, όπως φαίνεται από σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τα προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργια της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Σαγιέντ Χασάν Νασράλα και πιθανώς και τον διάδοχό του, Σαφιεντίν.

Πηγή ασφαλείας του Λιβάνου είπε το Σάββατο ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν ήταν εκτός επικοινωνίας από την Παρασκευή, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης που φέρεται να τον είχε στόχο.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν τουλάχιστον πέντε ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων τέσσερις «πολύ σφοδροί», λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως από διάφορους τομείς του προπυργίου της Χεζμπολάχ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι άκουσαν εκκωφαντικές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

Ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με το ANI, το οποίο έκανε επίσης λόγο περί παρουσίας ισραηλινών drones αναγνώρισης που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

Στη Γάζα συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Επίθεση σε τζαμί κοντά στο κέντρο του θύλακα σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικές Αρχές. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το χτύπημα, χαρακτηρίζοντάς το «ακριβές» και λέγοντας ότι είχε στόχο κέντρο «διοίκησης και ελέγχου» της Χαμάς που ήταν «ενσωματωμένο εντός του συγκροτήματος».

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.