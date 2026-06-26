Η Γαλλία περιορίζει την κατανάλωση αλκοόλ λόγω καύσωνα

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία εν μέσω του καύσωνα.

Οι Παριζιάνοι δεν θα μπορούν να καταναλώνουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου. Το μέτρο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το BBC.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι η υγειονομική επιφυλακή ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων και την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Τα μπαρ και τα εστιατόρια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας εξαιρούνται από τους περιορισμούς.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορέ, δήλωσε πως τα νοσοκομεία έχουν σχεδόν γεμίσει. Μετά τα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, οι αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του, ενώ η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, ανέφερε ότι υπάρχουν κίνδυνοι τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους.

Η Ριστ επεσήμανε ότι «και οι νέοι υποφέρουν από καρδιακές ανακοπές». Η υπηρεσία ασθενοφόρων στο Παρίσι κατέγραψε τετραπλάσιο αριθμό καρδιακών ανακοπών σε σχέση με τον συνηθισμένο μέσα σε ένα 24ωρο, ανέφερε η ίδια, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τον καύσωνα.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται στην πρωτεύουσα. «Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι», δήλωσε στη γαλλική τηλεόραση. «Σκέφτομαι ειδικά τους νέους... Χθες το βράδυ, γύρω στις 19:30, είδα περίπου 100 δρομείς στον δρόμο. Ειλικρινά, αυτό είναι ανεύθυνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάνουμε ένα διάλειμμα δύο ημερών από την άσκηση», πρόσθεσε.

Η Ριστ τόνισε ότι όλοι πρέπει να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στις υψηλές θερμοκρασίες: «Ακόμη κι αν είστε νέοι και σε καλή υγεία, χωρίς υποκείμενα ιατρικά προβλήματα, αυτή η ζέστη θα επηρεάσει και εσάς». Ακόμη και η ποδηλασία ενέχει κινδύνους, προειδοποίησε, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που διαρκούν ήδη μια εβδομάδα, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται ζάλη και ενδέχεται να πέσουν ή να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ οι μετεωρολόγοι στη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες στη Γερμανία ενδέχεται να φτάσουν τους 40°C σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, ενώ και στην Τσεχική Δημοκρατία έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα.



Πηγή: skai.gr

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