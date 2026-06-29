Γυναίκα σκοτώθηκε από αλιγάτορα σε ποτάμι της Φλόριντα, σύμφωνα με τις αρχές

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι της Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το θύμα βρισκόταν στον ποταμό Econlockhatchee, στην κομητεία Seminole, βόρεια του Ορλάντο, την Κυριακή, όταν δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC).

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της, ανέφερε η FWC. Οι αρχές επισήμαναν ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αλιγάτορα συνεχίζονται.

Η FWC δήλωσε ότι «εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του θύματος αυτή τη δύσκολη στιγμή». Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τον θάνατο ενός 28χρονου άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε από κροκόδειλο σε δημοφιλή παραλία του Πουέρτο Βαγιάρτα, στο Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.