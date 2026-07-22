Οι πρέσβεις της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

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