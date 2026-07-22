Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι πρέσβεις της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κυρώσεις

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυρώσεις Ρωσία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark

Απόρρητο