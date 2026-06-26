Γερμανία: O καύσωνας διαρκείας φέρνει θερμοκρασίες-ρεκόρ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία αντιμετωπίζει ιστορικό καύσωνα με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ των 41,2 βαθμών που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2019.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για «εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την εποχή», καθώς τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως στην κορύφωση του καλοκαιριού.

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιστορικό καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου.Αντιμέτωπη με πρωτοφανή καύσωνα σε διάρκεια και υψηλές θερμοκρασίες βρίσκεται η Γερμανία από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να καταρριφθεί το ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), την Κυριακή οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.



Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα ξεπεραστεί το ρεκόρ των 41,2 βαθμών που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2019. Παράλληλα, ενδέχεται να καταρριφθεί και το ρεκόρ θερμοκρασίας των 39,6 βαθμών για τον μήνα Ιούνιο. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την εποχή, καθώς τόσο ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται συνήθως στην «καρδιά» του καλοκαιριού.

Πηγή: Deutsche Welle

«Tροπικές νύχτες» στη ΓερμανίαΟ καύσωνας δεν περιορίζεται μόνο στις ώρες της ημέρας. Σε πολλές περιοχές αναμένονται «τροπικές νύχτες», με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σταθερά πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο επιβαρύνει ιδιαίτερα την ανθρώπινη υγεία, καθώς το σώμα δυσκολεύεται να ανακάμψει από τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να πίνουν άφθονα υγρά και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες καταιγίδες που μπορεί να εκδηλωθούν μετά τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται από σήμερα και μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο συνδυασμό ακραίων καιρικών φαινομένων.Η ακραία ζέστη δοκιμάζει τις υποδομέςΗ ένταση του καύσωνα έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με ανάλυση της διεθνούς επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution (WWA), η σημερινή ακραία ζέστη στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τόσο υψηλές θερμοκρασίες στα τέλη Ιουνίου θα ήταν πρακτικά αδύνατες πριν από περίπου 50 χρόνια. Όπως τονίζουν, η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τόσο τη συχνότητα, όσο και την ένταση των καυσώνων.Ενδεικτικό της νέας πραγματικότητας είναι το γεγονός ότι η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει καταγράψει ποτέ, από την έναρξη του συστήματος προειδοποιήσεων για καύσωνα το 2005, μια τόσο πρώιμη και τόσο παρατεταμένη περίοδο συναγερμού για ακραία ζέστη. Τα πρώτα προβλήματα έχουν ήδη εμφανιστεί στις υποδομές, με τμήματα αυτοκινητοδρόμων, όπως του Α2, να κλείνουν λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες στο οδόστρωμα. Για πολλούς επιστήμονες, πρόκειται για μία ακόμη προειδοποίηση ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά σύγχρονη πραγματικότητα.Πηγή: dpa, dlf, ntv

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