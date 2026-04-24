Γερμανία: Μπόνους ως €1.000 σε εργαζόμενους καλούνται να καταβάλουν οι εργοδότες

Η κάτω Βουλή της Γερμανίας ενέκρινε την Παρασκευή ένα επίδομα «ανακούφισης» έως 1.000 ευρώ για εργαζομένους, στο πλαίσιο πακέτου μέτρων για να μετριαστεί ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Βουλευτές από τον κυβερνητικό συνασπισμό των συντηρητικών CDU/CSU και των Σοσιαλδημοκρατών SPD υποστήριξαν το μέτρο, ενώ το κόμμα AfD και το κόμμα της Αριστεράς καταψήφισαν, και οι Πράσινοι απείχαν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εταιρείες μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ μπόνους στους εργαζομένους έως τις 30 Ιουνίου 2027. Οι πληρωμές θα εκπίπτουν φορολογικά για τους εργοδότες και θα είναι αφορολόγητες για τους εργαζομένους.

Το μπόνους είναι προαιρετικό, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για το πόσες εταιρείες θα συμμετάσχουν, μέσα σε ένα αδύναμο οικονομικό περιβάλλον.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός εκτιμά ότι το μέτρο θα κοστίσει τουλάχιστον 2,8 δισ. ευρώ σε χαμένα φορολογικά έσοδα. Για τη χρηματοδότησή του προβλέπεται αύξηση του φόρου καπνού μέσα στο έτος.

Το μπόνους αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ανακούφισης μετά την απότομη άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου.

Ενώσεις επιχειρήσεων έχουν επικρίνει την κυβέρνηση ότι μεταφέρει το βάρος στήριξης των νοικοκυριών στους εργοδότες.

Η Γερμανία είχε εισαγάγει παρόμοιο αφορολόγητο μπόνους έως 3.000 ευρώ κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.