Η Τουρκία υπέγραψε σήμερα Πέμπτη συμφωνία με τη Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διάφορα σημεία του κόσμου, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp. (TPAO) προβλέπει συνεργασία των δύο εταιρειών σε δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η συμφωνία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο — ιδίως από τη Ρωσία — και παράλληλα να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον διαχρονικό της σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η TPAO να φτάσει μελλοντικά σε παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο η TPAO υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με θυγατρική της Exxon Mobil Corp., την Esso, για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Μνημόνιο και με Συρία και Κατάρ για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο

Επιπλέον, η Chevron υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Syrian Petroleum Company και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, με στόχο την αξιολόγηση δυνατοτήτων έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα ανοιχτά της Συρίας, δήλωσε χθες Τετάρτη εκπρόσωπος του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.

Οι ακτές της Συρίας στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan στα ανοικτά του Ισραήλ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 η ρωσική εταιρεία Soyuzneftegaz είχε υπογράψει συμφωνία για έρευνες στα ανοικτά της Συρίας, ωστόσο το έργο εγκαταλείφθηκε 2 χρόνια αργότερα, εν μέσω του παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως το κοίτασμα Al-Omar.

Πηγή: skai.gr

