Η Αυστραλία θα διπλασιάσει το πρόστιμο που επιβάλλεται στις πλατφόρμες που παρακάμπτουν την ιστορική απαγόρευσή της των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών, σε σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυξάνονται τα στοιχεία πως το μέτρο έχει μικρό αντίκτυπο στη χρήση από τους εφήβους.

Η νέα νομοθεσία θα αυξήσει το πρόστιμο σε ένα μέγιστο ποσό 99 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για επανειλημμένες παραβιάσεις κανονισμών και θα δώσει στον ψηφιακό εποπτικό φορέα αυξημένες εξουσίες για τον περιορισμό των πλατφορμών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή διερευνά αυτήν τη στιγμή τις ενδεχόμενες παραλείψεις εκ μέρους των Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube, διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου.

«Είναι ξεκάθαρο πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούν με τον νόμο: υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι.

«Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε αδυναμία των επιχειρήσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς τις υποχρεώσεις τους», υπογράμμισε.

Το ερώτημα κατά πόσο η αυστραλιανή νομοθεσία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοντέλο για τον περιορισμό της συνεχώς αυξανόμενης δύναμης των τεχνολογικών κολοσσών προκαλεί ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα.

Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει ή εξετάζουν επί του παρόντος παρόμοιες απαγορεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδονησίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Νέας Ζηλανδίας.

Κόλπα και καταστρατηγήσεις

Όμως, η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία δεν έχει παρά ελάχιστο αντίκτυπο στις συνήθειες περιήγησης των εφήβων, διαπίστωσε την Πέμπτη μια ομάδα ερευνητών με έδρα την Αυστραλία, σε μια μελέτη που δημοσίευσε το British Medical Journal (BMJ).

Οι ερευνητές ρώτησαν περισσότερους από 400 νεαρούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από την εφαρμογή των περιορισμών, κατόπιν εκ νέου τρεις μήνες αργότερα.

Λίγες αλλαγές παρατηρήθηκαν στους χρήστες ηλικίας 12-13 ετών, μια μικρή πτώση διαπιστώθηκε στους 14-15 ετών, ενώ μια αύξηση της χρήσης στους 16 ετών και άνω.

Οι ανήλικοι χρήστες παρέκαμπταν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο όνομα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς ή μέσω συνδέσεων από ιδιωτικούς browser.

Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει πως είναι προφανές ότι η ρυθμιστική αρχή (eSafety Commissioner) χρειάζεται μεγαλύτερες εξουσίες, ακόμα κι αν πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί που κατέχουν άτομα κάτω των 16 ετών έχουν μπλοκαριστεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση τη 10η Δεκεμβρίου.

Βάσει αυτής της νέας νομοθεσίας, ο επίτροπος για τη διαδικτυακή ασφάλεια θα μπορεί να αναγκάσει τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για όσα έχουν εφαρμόσει με στόχο να εμποδίσουν τους κάτω των 16 ετών να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό.

Θα έχει την εξουσία να απαιτεί πληροφορίες και έγγραφα από πλατφόρμες, αλλά και από τρίτους, όπως παρόχους επαλήθευσης ηλικίας ή καταστήματα εφαρμογών.

H υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς εξήγησε πως δεν είναι ικανοποιημένη με τις πλατφόρμες.

«Είναι σαφές σε εμένα πως οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υιοθετούν κόλπα κατευθείαν από το εγχειρίδιο των τεχνολογικών κολοσσών και κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να τα βγάλουν πέρα», δήλωσε η υπουργός.

Ολοένα και περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν πως ο υπερβολικός χρόνος που αφιερώνεται στο διαδίκτυο είναι επιζήμιος για την ευημερία των εφήβων και η απαγόρευση στην Αυστραλία έχει χαιρετιστεί με ενθουσιασμό από γονείς που είχαν κουραστεί να βλέπουν τα παιδιά τους «κολλημένα» στα τηλέφωνά τους.

Οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τον νόμο, αλλά προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να ωθήσουν τους εφήβους προς λιγότερο ρυθμιζόμενες και πιο επικίνδυνες πλατφόρμες.

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την επαλήθευση ότι οι χρήστες με έδρα την Αυστραλία είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Κάποιες λένε ότι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για να προσδιορίσουν την ηλικία από φωτογραφίες και ορισμένοι χρήστες μπορεί να επιλέξουν να ανεβάσουν ένα έγγραφο ταυτοποίησης.

Πηγή: skai.gr

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