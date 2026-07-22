Η Αυστρία άνοιξε αστυνομικό τμήμα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, στην πόλη Μπραουνάου αμ Ιν (Braunau am Inn). Σύμφωνα με το BBC, η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια αντιπαραθέσεων σχετικά με το τι θα έπρεπε να γίνει με το πρώην πανδοχείο του 17ου αιώνα, όπου γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο ναζιστής δικτάτορας Αδόλφος Χίτλερ.

Το κτίριο έχει πλέον ανακαινιστεί σε μεγάλο βαθμό και η πρόσοψή του έχει αλλάξει, όμως αποτέλεσε τεράστιο πονοκέφαλο για τις αυστριακές αρχές, οι οποίες θέλουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος νεοναζί.

Ο Χίτλερ έζησε στη διεύθυνση Salzburger Vorstadt 15 μόνο για λίγες εβδομάδες, προτού η οικογένειά του μετακομίσει σε άλλη διεύθυνση στο Μπραουνάου. Έφυγαν οριστικά από την πόλη όταν ήταν τριών ετών.

Ο Χίτλερ επέστρεψε για λίγο στο Μπραουνάου το 1938, καθ’ οδόν προς τη Βιέννη, αφότου προσάρτησε την Αυστρία στη ναζιστική Γερμανία.

Η τελετή εγκαινίων του αστυνομικού τμήματος πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ και άλλων τοπικών αξιωματούχων.

Η Αυστρία αναλαμβάνει «την ευθύνη» για τη «φρικτή κληρονομιά» του παρελθόντος, δήλωσε ο Κάρνερ. Παρότι η απόφαση για το τι θα γινόταν με το κτίριο δεν ήταν εύκολη, ο ίδιος εκτίμησε ότι η λειτουργία του ως αστυνομικού τμήματος σηματοδοτεί «ένα νέο κεφάλαιο» για το κτίριο.

«Αυτό το κτίριο θα γίνει πλέον ένας χώρος δημοκρατίας, κράτους δικαίου, ασφάλειας, ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, ένας καθολικός ιερέας ευλόγησε δύο σταυρούς, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο νέο αστυνομικό τμήμα.

Για δεκαετίες, το υπουργείο Εσωτερικών νοίκιαζε το κτίριο από την πρώην ιδιοκτήτριά του, μια ντόπια γυναίκα ονόματι Γκερλίντε Πόμερ. Της κατέβαλε ένα γενναιόδωρο ενοίκιο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη χρήση του σπιτιού ως προορισμού για ακροδεξιό τουρισμό.

Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια από μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, η οργάνωση αναγκάστηκε να μετακομίσει το 2011, όταν η Πόμερ εμπόδισε τις εργασίες ανακαίνισης ενώ αρνήθηκε επανειλημμένα να πουλήσει το ακίνητο στην κυβέρνηση.

Το σπίτι παρέμεινε κενό για αρκετά χρόνια, ενώ οι αρχές και η Πόμερ διαφωνούσαν ως προς τους όρους.

Το 2016, το κοινοβούλιο της Αυστρίας ψήφισε νόμο που επέτρεπε στην κυβέρνηση να κατασχέσει το σπίτι της Πόμερ. Της κατέβαλε αποζημίωση ύψους 812.000 ευρώ. Αργότερα, η ίδια άσκησε αγωγή κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το ποσό ήταν πολύ χαμηλό, αλλά έχασε τη δίκη.

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Βόλφγκανγκ Σομπότκα, δήλωσε ότι το κτίριο θα έπρεπε να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί ένα καινούργιο στη θέση του. Η δήλωση αυτή ταυτιζόταν με την πρόταση ενός Ρώσου βουλευτή, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ήθελε να αγοράσει το σπίτι και να το ανατινάξει.

Ωστόσο, ξέσπασε καταιγίδα κριτικής, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η κατεδάφιση του σπιτιού θα ισοδυναμούσε με άρνηση του ναζιστικού παρελθόντος της Αυστρίας.

Το 2019, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για τη μετατροπή του κτιρίου σε αστυνομικό τμήμα και προκήρυξε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την υποβολή σχεδίων από αρχιτέκτονες.

Δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση του παλιού κίτρινου κτιρίου, το οποίο τώρα έχει εντελώς διαφορετική όψη από ό,τι παλιά.

Τώρα, είναι βαμμένο λευκό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Μια παλιά ελικοειδής σκάλα και η τοξωτή αίθουσα εισόδου έχουν διατηρηθεί.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας Λούντβιχ Χάιζε δήλωσε ότι είναι ευτυχής που εργάζεται σε ένα τόσο «υπέροχο, σύγχρονο κτίριο». «Έχουμε περισσότερο χώρο», είπε, «αλλά κατά τα άλλα είναι όπως κάθε άλλο αστυνομικό τμήμα στην Αυστρία».

Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με την απόφαση να ανοίξει εκεί ένα αστυνομικό τμήμα, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό στέλνει λάθος μήνυμα.

Κάποιοι ήθελαν το κτίριο να μετατραπεί σε ίδρυμα που θα αντιμετώπιζε το ναζιστικό παρελθόν. Άλλοι, όπως ο τοπικός ιστορικός Φλόριαν Κοτάνκο, δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να δουν την επιστροφή της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Lebenshilfe».

«Αλλά ούτε καν αυτή η φιλανθρωπική οργάνωση δεν ήθελε να επιστρέψει, επειδή θεωρούσε ότι θα χρησιμοποιούνταν ως προπέτασμα για μια πολιτική συζήτηση, και έτσι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να βρει άλλη λύση», δήλωσε ο Κοτάνκο στο BBC.

Στο σπίτι δεν υπάρχει καμία πινακίδα σχετικά με την ιστορία του, ενώ το κτίριο διαθέτει κάμερες ασφαλείας για την καταγραφή των δραστηριοτήτων τυχόν νεοναζιστών προσκυνητών.

Το μόνο που το συνδέει με τον Χίτλερ είναι μια πλάκα στο δρόμο έξω από το κτίριο, η οποία τοποθετήθηκε το 1989 και αναγράφει: «Ποτέ ξανά φασισμός· Στη μνήμη εκατομμυρίων νεκρών».

Η πέτρα προέρχεται από το κοντινό πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάουτχαουζεν.

Το όνομα του Χίτλερ δεν αναγράφεται. Ωστόσο, ο Φλόριαν Κοτάνκο πιστεύει ότι η ιστορία του χώρου δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ακόμη και αν μειωθεί ο αριθμός των νεοναζιστών που τον επισκέπτονται. «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και γι’ αυτό όλοι προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο. Δεν είναι θέμα υπερηφάνειας, αλλά θέμα αντιμετώπισης της πραγματικότητας».

Πηγή: skai.gr

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