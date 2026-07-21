Συστάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενόψει του επερχόμενου καύσωνα

Συστάσεις προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας απέστειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τη λήψη προληπτικών μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου από επερχόμενο καύσωνα.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς αυξημένη επιφυλακή και έγκαιρη προετοιμασία των δομών ευθύνης τους.

Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελουμένων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές, όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου.

Ιδιαίτερη μέριμνα ζητείται για τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, δηλαδή τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες καλούνται να λάβουν ειδικά μέτρα για την προστασία βρεφών και νηπίων, τόσο εντός των δομών, όσο και κατά τη μεταφορά τους από και προς αυτές.

Παράλληλα, ζητείται από τις Περιφέρειες να ενημερώσουν τις περιφερειακές ενότητες, ώστε να ενημερωθούν οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι Ξενώνες Φιλοξενίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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