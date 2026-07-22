Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος: Οι περιοχές που «ψήνονται» - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Καμίνι η χώρα στους 43°C: Κόκκινος συναγερμός για φωτιές – Πότε «σπάει» ο καύσωνας

Στο «κόκκινο» παραμένει και σήμερα η χώρα, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμη και τους 43°C. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες διαμορφώνουν συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η δυσφορία παραμένει ισχυρή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή, σωστή ενυδάτωση, περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Η παρατεταμένη ζέστη έχει ανεβάσει σε ακραία επίπεδα και τις θερμοκρασίες των επιφανειών. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες, με την άσφαλτο να αγγίζει τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε οροφές αυτοκινήτων και ταράτσες οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τους 70 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες, με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε για τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αναμένονται, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στους 43 βαθμούς η Θεσσαλία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, ωστόσο στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 38 και 40 βαθμών, φτάνοντας τοπικά τους 41 με 42, ενώ στη Θεσσαλία αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θερμικής καταπόνησης και τον δείκτη WBGT αναρτώνται καθημερινά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://oldportal.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt

Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια

Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα οι λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από αργά το απόγευμα.

Τις βραδινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς, εντάσεως 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Η σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα επιστρέψουν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα υποχωρήσει άμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα κτίρια, οι δρόμοι και οι υπόλοιπες επιφάνειες του αστικού ιστού έχουν συσσωρεύσει μεγάλες ποσότητες θερμότητας, με αποτέλεσμα οι υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες χαμηλότερων θερμοκρασιών ώστε να περιοριστεί ουσιαστικά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24-07-2026

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25-07-2026

Στα ανατολικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26-07-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, με το σκηνικό να επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες μετά το έντονο κύμα καύσωνα.

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