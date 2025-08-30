Λογαριασμός
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα στη Δυτ. Ελλάδα

Χαλάει από σήμερα ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα - Πόσο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία

Καιρός ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ. 

Συγκεκριμένα, στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

