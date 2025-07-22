«Υπάρχει μια ήρεμη μαγεία στα ελληνικά νησιά χωρίς την επιδρομή των μαζικών τουριστών, η οποία τα καθιστά ασυναγώνιστα. Εμείς τη βρήκαμε στην Άνδρο» αναφέρει το Low Season Traveller, το διεθνές καταξιωμένο ταξιδιωτικό μέσο για διακοπές τη χαμηλή σεζόν, στην εισαγωγή αφιερώματος για το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το άρθρο «η 'Ανδρος συχνά παραβλέπεται σε σχέση με τους πιο "γνωστούς γείτονές" της, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μπορεί να την επιλέξουν οι ταξιδιώτες. Ταβέρνες με νόστιμη τοπική κουζίνα, δαιδαλώδη σοκάκια και χρυσαφί αμμουδιές κυριαρχούν. Το νησί τελικά προσφέρει πολλά περισσότερα».

Το αφιέρωμα συνεχίζει:.

«Το Μπατσί (κεντρική φωτογραφία) είναι ένα μείγμα από ασβεστωμένα σπιτάκια και βουκαμβίλιες που ξεχύνονται από κάθε γωνιά. Η τοπική εκκλησία στέκεται περήφανα στο ψηλότερο σημείο, "φρουρώντας" το λιμάνι και φωτίζοντας σαν φάρος τη νύχτα.

Οι παραδεισένιες παραλίες του νησιού δίνουν την αίσθηση στον ταξιδιώτη πως του ανήκουν.

Η Χώρα είναι ένα εντυπωσιακό μέρος, περισσότερο νεοκλασικό παρά κυκλαδίτικο, με αρχοντικά που πλαισιώνουν τον κεντρικό δρόμο και μαρμάρινα σοκάκια που οδηγούν σε πανοραμική θέα στη θάλασσα. Η πόλη μοιάζει με μουσείο στο οποίο οι επισκέπτες θα αφεθούν σε μια χαλαρή εξερεύνηση. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διαθέτει εξαιρετικές συλλογές και το Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει ένα ταξίδι στο ιστορικό παρελθόν της 'Ανδρου, από τις αρχαίες ναυτικές ρίζες της μέχρι την Ενετοκρατία.

Η 'Ανδρος όμως δεν είναι μόνο παραλίες. Το εσωτερικό της κρύβει μια ορεινή άγρια ομορφιά, καταπράσινες κοιλάδες, γαλήνια μοναστήρια και ένα δροσερό, ευεργετικό αεράκι.

Το αποκορύφωμα είναι η Μονή Παναχράντου που γοητεύει με την απλότητα, την ομορφιά και την φιλοξενία των μοναχών.

Η 'Ανδρος είναι ένα ελληνικό νησί - όνειρο που περιμένει να ανακαλυφθεί. Με αιωνόβια χωριά, σαγηνευτικές παραλίες και φιλόξενους ντόπιους, ο τόπος έχει έναν μοναδικό ρυθμό. Είτε περιπλανιέται ο επισκέπτης στα κομψά δρομάκια της Χώρας, είτε απολαμβάνει το κοσμοπολίτικο Μπατσί, είτε κολυμπάει σε μια από τις 62 παραλίες, το νησί προσφέρει μια ποιοτική εναλλακτική λύση απέναντι στη "φασαρία" των γειτόνων του».

Το αφιέρωμα του δημοφιλούς ταξιδιωτικού μέσου καταλήγει πως «η 'Ανδρος δεν είναι επιδεικτική ή φανταχτερή, αλλά μπορεί να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες, ακόμη και τους μήνες της χαμηλής σεζόν και αυτή είναι η μεγαλύτερη γοητεία της».

