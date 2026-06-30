Καλοκαιρινά «πεφταστέρια»: Η NASA καλεί να κοιτάξουμε τον ουρανό

Το καλοκαιρινό.. υπερθέαμα στον ουρανό ξεκινά, με τις μεγάλες βροχές αστεριών να πλησιάζουν.

Τον Ιούλιο θα σημειωθούν δύο σημαντικές βροχές διαττόντων αστέρων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα για όσους κοιτάξουν τον ουρανό, ενώ τον Αύγουστο σειρά έχουν οι εντυπωσιακές Περσείδες, ένα από τα πιο δημοφιλή φαινόμενα του καλοκαιριού.

Με αφορμή την έναρξη της σεζόν παρατήρησης του έναστρου ουρανού, η NASA τιμά σήμερα, 30 Ιουνίου, δύο σημαντικές ημέρες: την Ημέρα Παρατήρησης Μετεωριτών και τη Διεθνή Ημέρα Αστεροειδών.

Αστεροειδείς και μετεωρίτες έχουν κοινή προέλευση, καθώς δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν σχηματιζόταν το ηλιακό μας σύστημα. Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Οι αστεροειδείς είναι μεγάλα βραχώδη σώματα που κινούνται γύρω από τον Ήλιο. Όταν μικρότερα κομμάτια τους ή κομμάτια από κομήτες αποσπώνται, ονομάζονται μετεωροειδή. Αν αυτά μπουν στην ατμόσφαιρα της Γης και καούν, δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές στον ουρανό που όλοι γνωρίζουμε ως «πεφταστέρια».

Πώς μπορούμε να δούμε μετεωρίτες

Η παρατήρηση δε χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό. Αρκεί ένας καθαρός ουρανός, ένα σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης και λίγη υπομονή μέχρι τα μάτια να συνηθίσουν το σκοτάδι.

Οι ειδικοί προτείνουν ανοιχτούς χώρους χωρίς κτίρια ή δέντρα που εμποδίζουν τη θέα. Οι μετεωρίτες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του ουρανού, οπότε δε χρειάζεται να κοιτάζει κανείς προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η NASA παρακολουθεί συνεχώς αυτά τα διαστημικά αντικείμενα, καθώς ακόμη και μικρά κομμάτια μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε δορυφόρους και διαστημικά σκάφη.

Ημέρα Αστεροειδών και προστασία της Γης

Η 30η Ιουνίου έχει καθιερωθεί επίσης ως Διεθνής Ημέρα Αστεροειδών, με στόχο την ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους από αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη.

Η ημερομηνία συνδέεται με το γεγονός της Τουνγκούσκα στη Σιβηρία το 1908, όταν ένα διαστημικό σώμα εξερράγη στην ατμόσφαιρα προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Η NASA συνεχίζει να εντοπίζει και να παρακολουθεί αντικείμενα κοντά στη Γη, ενώ ετοιμάζει τη νέα αποστολή NEO Surveyor, ένα ειδικό τηλεσκόπιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό αστεροειδών και κομητών που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν.

Οι δύο αυτές ημέρες είναι μια υπενθύμιση ότι το διάστημα γύρω μας είναι συνεχώς σε κίνηση. Και το καλοκαίρι είναι ίσως η καλύτερη εποχή για να σηκώσουμε το βλέμμα μας στον ουρανό.

Πηγή: skai.gr

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