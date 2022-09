Νέο ιστορικό επίτευγμα από το James Webb - Φωτογράφισε για πρώτη φορά έναν εξωπλανήτη

Οι εντυπωσιακές εικόνες που έρχονται από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb διαδέχονται η μια την άλλη.

Αυτή τη φορά το τηλεσκόπιο της NASA πέτυχε κάτι μοναδικό, καταφέρνοντας να φωτογραφίσει για πρώτη φορά έναν πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, ή κοινώς έναν εξωπλανήτη.

Η μάζα του πλανήτη που βλέπουμε στην εικόνα υπολογίζεται ότι είναι έξι έως 12 φορές μεγαλύτερη του Δία. Ονομάζεται HIP 65426 b και είναι ηλικίας περίπου 15 έως 20 εκατομμυρίων ετών. Επίσης βρίσκεται περίπου 385 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Baby’s first exoplanet capture. 🍼 @NASAWebb took its first direct image of a planet outside of our solar system, roughly six to 12 times the mass of Jupiter.



