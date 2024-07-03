Με άνεση στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον η Μαρία Σάκκαρη. Η 28χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 σετ (7-5, 6-3) την Αράνσκα Ρους στον πρώτο γύρο του βρετανικού Grand Slam και προκρίθηκε στον δεύτερο, όπου πλέον θα αντιμετωπίσει την ‘Εμα Ραντουκάνου.

Ο αγώνας ξεκίνησε με μισάωρη καθυστέρηση λόγω βροχής, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη Σάκκαρη να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της σε ένα από τα τέσσερα κορυφαία Grand Slam μετά από ενάμιση χρόνο.

Με καλή ψυχολογία και, παρά το γεγονός πως έχασε το σερβίς της, παρέμεινε ψύχραιμη και καθάρισε, πιέζοντας τη Ρους όταν εκείνη πήρε τις μπάλες στα χέρια τις στο 6-5. Έτσι, πέτυχε το πρώτο της μπρέικ με μηδέν για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη, «έσπασε» τη Ρους στο 4-3 και σέρβιρε με επιτυχία στη συνέχεια για να κάνει το 2-0 στο πρώτο της ματς πόιντ.

Η 28χρονη σταρ είχε 21 winners και 17 αβίαστα λάθη, ενώ ήταν εξαιρετική πίσω από το πρώτο σερβίς, παίρνοντας 30/36 πόντους.

