Παναθηναϊκός - Αλόνσο: Θα κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την λευκή ισοπαλία με την Πάφο

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Πάφο σήμερα (03/07) για το δεύτερο φιλικό της ομάδας στην προετοιμασία της στην Αυστρία.

Για αρχή, ο Τάσος Μπακασέτας δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έμεινε εκτός αποστολής επειδή ένιωσε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις. Στην ίδια “μοίρα” ήταν και ο Γεντβάι, ο οποίο έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να τρυπήσουν την αντίπαλη άμυνα και το τελικό σκορ ήταν 0-0. Μετά το πέρας του ματς ο Ντιέγκο Αλόνσο στάθηκε στις λεπτομέρειες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των «πράσινων»

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

