Νέο άκυρο της ΑΕΚ για Πινέδα: «Αστεία η πρόταση της Μοντερέι»

Επανήλθε για τον Ορμπελίν Πινέδα η Μοντερέι! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο σύλλογος από το Μεξικό κατέθεσε νέα πρόταση στην ΑΕΚ για την αγορά του 27χρονου μεσοεπιθετικού. Παρόλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» την απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να μπουν σε περαιτέρω συζητήσεις.

Χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, ως «αστεία» τη νέα πρόταση της Μοντερέι, οι άνθρωποι της ΑΕΚ θέλουν για ακόμη μια φορά να δείξουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πως ο Πινέδα δεν είναι προς πώληση.

Το έχουν διαμηνύσει αρκετές φορές και το έκαναν ακόμη μία σήμερα. Η Μοντερέι επιμένει για τον Μεξικανό από τη μεριά της, αλλά βρίσκει διαρκώς… κλειστή την πόρτα από την Ένωση.

Προσφάτως, υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ απάντησε με επιθετικό τόνο στις δηλώσεις που είχε κάνει ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, στις οποίες ανέφερε πως σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή στην πατρίδα του.

