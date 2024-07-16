Πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Βουλιαγμένης η κλήρωση για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2024-25.

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, στην Τούμπα, θα είναι το πρώτο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα διεξαχθεί την 4η αγωνιστική, αφού ως είθισται τα τελευταία χρόνια συμφωνήθηκε να μη διεξαχθούν αγώνες μεταξύ των πέντε πρώτων ομάδων της περασμένης περιόδου, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια των ελληνικών συλλόγων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Έτσι, μέσω των κλειδάριθμων, αλλά και των δεδομένων, που μπαίνουν στο πρόγραμμα του κεντρικού υπολογιστή, που έκανε την κλήρωση, το πρώτο ντέρμπι θα γίνει την 4η αγωνιστική και θα είναι αυτό ανάμεσα στους πρωταθλητές και τους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα ντέρμπι, την 6η αγωνιστική θα έχουμε δύο ντέρμπι, με το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στην OPAP Arena και το ΠΑΟΚ-Άρης στην Τούμπα.

Την επόμενη (7η) αγωνιστική θα έχουμε το ντέρμπι των «αιωνίων» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, ενώ την 8η θα παίξουν ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τέλος, την 11η αγωνιστική ορίστηκε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τη 12η αγωνιστική το Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε ό,τι έχει να κάνει τέλος με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στις 17 και 18 Αυγούστου, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν με εντός έδρας υποχρεώσεις, καθώς θα υποδεχθούν ΟΦΗ, Αστέρα AKTOR και Πανσερραϊκό αντίστοιχα, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ο Άρης στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο.

Την πρεμιέρα θα συμπληρώσουν τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Λαμία και Λεβαδειακός-Athens Kallithea, στο μίνι ντέρμπι των δύο ομάδων, που ανέβηκαν φέτος στα «σαλόνια».

Θυμίζουμε, το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 17 Αυγούστου και η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 9 Μαρτίου. Με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής, τα playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα περιλαμβάνουν τις ομάδες, που θα τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Επίσης, θα γίνουν playoffs για τις θέσεις 5-8, όπου θα κριθεί το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν playouts για της θέσεις 9 έως 14, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στη Super League 2.

