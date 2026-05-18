Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαριά «καμπάνα» στον ΠΑΟΚ από Σαββίδη - Κανείς σε διακοπές πριν την Πέμπτη

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, ενώ υποχρεούνται να μείνουν στη βάση τους ως την Τετάρτη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σαββίδης

Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, που βρήκε την ομάδα - στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της - να αποτυγχάνει σε όλους τους στόχους της.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (2-2), που κράτησε την ομάδα τρίτη και εκτός προκριματικών Champions League, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο, που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ!

Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει κυρώσεις.

Πρόκειται για μια πρώτη μορφή αντίδρασης της ΠΑΕ για την κακή σεζόν του ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έχασε στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark