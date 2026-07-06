Τον αντικαταστάτη του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι βρήκε η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Φιλίπε Λουίς, με τον Βραζιλιάνο τεχνικό να αναλαμβάνει την ομάδα για την επόμενη διετία, ως το καλοκαίρι του 2018.

Ο 41χρονος θα κοουτσάρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην οποία ως ποδοσφαιριστής πάντως πέρασε τα περισσότερα χρόνια στην καριέρα του (Άγιαξ, Λα Κορούνια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι).

Έχει προλάβει ήδη να πετύχει πράγματα στην προπονητική του καριέρα στη Φλαμένγκο, τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στην Κ20.

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