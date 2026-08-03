Ημέρα κλήρωσης αντιπάλου (ή ζευγαριού) για τα playoffs του Champions League, αλλά και μεταγραφικών εξελίξεων είναι η σημερινή για την ΑΕΚ.



Την ώρα που η αποστολή επέστρεψε αργά χθες βράδυ στη βάση της από την Ολλανδία και οι παίκτες θα έχουν τριήμερο ρεπό, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τις μεταγραφές των Μίλαν Βιτάλις και Φίλιπ Κόστιτς.



Με τον Ούγγρο χαφ το πράγμα έχει δρομολογηθεί και όλα δείχνουν πως θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Χθες έμεινε εκτός αποστολής της Γκιόρ Έτο και μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα ουσιαστικά αποχαιρετιστήριο προς τον κόσμο της ομάδας. Ο 24χρονος άσος έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ και αναμένεται να αποκτηθεί για περίπου 2,5 εκατ. ευρώ από τους πρωταθλητές Ουγγαρίας.

Όσον αφορά στον Σέρβο αριστερό μπακ-χαφ, το Σαββατοκύριακο δεν υπήρξε κάποια μεταβολή στην υπόθεσή του, αλλά αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Η πρόταση που έχει στα χέρια του από την ΑΕΚ είναι η καλύτερη οικονομικά, οι συμπατριώτες και φίλοι του Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς, τον «ψήνουν», ενώ Σέλτικ και Ρέιντζερς δεν έχουν επανέλθει με νέα προσφορά. Η «Ένωση» φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο, ωστόσο το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμη θετικά.



Πάντως η πρόθεση της ΑΕΚ να πάρει αριστερό μπακ με πρώτη επιλογή τον Κόστιτς φαίνεται και από το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του Τζέιμς Πένραϊς ενημερώθηκαν να φέρουν πρόταση. Για τον Σκωτσέζο υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του, αλλά και την Αγγλία, ωστόσο όχι ακόμη κάποια συγκεκριμένη προσφορά.



Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει το συντομότερο τις μεταγραφές των Βιτάλις και Κόστιτς, αν και αμφότεροι δεν υπολογίζονται για τα playoffs του Champions League. Ο πρώτος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της παρουσίας του με την Γκιόρ Έτο στα προκριματικά, ενώ ο δεύτερος δεν έχει κάνει προετοιμασία και δύσκολα θα φτάσει σε δύο εβδομάδες σε απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας.

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