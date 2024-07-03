NBA: Μετά τον ΛεΜπρόν, οι Λέικερς «έδεσαν» με πολυετές συμβόλαιο και τον Μπρόνι Τζέιμς

Λίγες μόνο ώρες μετά το νέο διετές συμβόλαιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς αξίας 104 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Λέικερς «έδεσαν» και τον γιο του «Βασιλιά», Μπρόνι!

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Σαμς Σαράνια, ο οργανισμός του Λος Άντζελες που επέλεξε τον 19χρονο γκαρντ στο Νο.55 του φετινού ντραφτ, ήρθε σε συμφωνία με τον γιο του ΛεΜπρόν για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι του συνολικού ποσού των 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας των δύο πλευρών, υπάρχει team option για το αν επιθυμούν οι «λιμνάνθρωποι» να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους τη σεζόν 2027/28.

Για την ιστορία, τη σεζόν που μας πέρασε, ο νεαρός γκαρντ κατέγραψε 25 συμμετοχές - 6 ως βασικός - με το USC, μετρώντας 4,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19,3 λεπτά συμμετοχής.

Bronny James has signed his rookie contract with the Lakers, per sources: Four years and $7.9 million. Team option in fourth season. https://t.co/NcgV8tgpnW — Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

