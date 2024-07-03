Έφτασε η μεγάλη ώρα της Εθνικής μας ομάδας!

Μετά το άκρως θετικό δείγμα που παρουσίασε η Ελλάδα στα τρία φιλικά προετοιμασίας της το προηγούμενο διάστημα, απόψε το βράδυ (21:00, sport-fm.gr, ΕΡΤ1 ρίχνεται στη μάχη στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.

Απέναντί της, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα βρει την πρεμιέρα της στο τουρνουά τη Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία, χθες, επικράτησε με σχετική άνεση 90-77 της Αιγύπτου, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του Προολυμπιακού, κάνοντας το βήμα που απαιτούταν για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μοναδικός στόχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήμτος της χώρας μας δεν είναι άλλος από το να κατακτήσει τη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της, παίρνοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακού Αγώνες του Παρισιού. Τελευταία φορά που η Εθνική βρέθηκε σε τελική φάση Ολυμπιακών Αγώνων ήταν πριν από 16 χρόνια, στο Πεκίνο, όταν και κατέλαβε την 5η θέση με ρεκόρ 3-3.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στις Μπαχάμες για το Ακρόπολις, δείχνοντας πος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η «επίσημη αγαπημένη» δείχνει «πάνοπλη» και έτοιμη να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ούσα πλήρης σε όλες τις θέσεις. Μάλιστα, ο Σπανούλης έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να περάσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες, παίζοντας ένα γρήγορο μπάσκετ, με μπόλικη κυκλοφορία της μπάλας, αρκετό τρέξιμο και πολλά τρίποντα.

Στα αγωνιστικά η Εθνική μας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα ο Βασίλης Σπανούλης να έχει άπαντες στη διάθεσή του.

Η αποστολή της Ελλάδας: Τόμας Γουόκαπ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιώργος Παπαγιάννης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Για τη Δομινικανή Δημοκρατία τώρα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Νέστορ Γκαρσία, μετρά δύο πολύ μεγάλες απουσίες, καθώς, εκτός έμειναν οι Καρλ Άντονι Τάουνς και Χόρφορντ, με αποτέλεσμα να χάσει δύο από τα σημαντικότερα όπλα του. Ο Κρις Ντουάρτε θα εκπροσωπήσει τους ΝΒΑερ της χώρας, ενώ, Φελίζ και Μοντέρο αποτελούν δύο επικίνδυνες παραμέτρους του παιχνιδιού της ομάδας της ομάδας. Ένα σύνολο που στηρίζεται αρκετά στους γκαρντ του, παίζοντας αρκετά iso παιχνίδι, βασιζόμενο στις προσωπικές ενέργειες και δυνατότητες των παικτών.

Η αποστολή της Δομινικανής Δημοκρατίας: Κρις Ντουάρτε, Βίκτορ Λιζ, Ελόι Βάργκας, Ζαν Μοντέρο, Αντρές Φελίζ, Αντόνιο Πένια, Αντρίς Ντε Λεόν, Άντονις Ενρίκεζ, Άνχελ Νούνιες, Λουίς Σάντος, Μιγκέλ Σιμόν, Έντι Πολάνκο.

Όσον αφορά την προϊστορία των δύο χωρών, η Εθνική μετράει μία νίκη στη μοναδική συνάντησή τους, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί με 87-75 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη τον Αύγουστο του 2019.

Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Λαρεντζάκης 5 (1), Καλάθης 7 (1), Μπουρούσης 2, Παπαγιάννης 12, Πρίντεζης 11 (1), Παπανικολάου 3 (1), Μάντζαρης 6 (2), Παπαπέτρου 10, Γ. Αντετοκούνμπο 26, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Βασιλόπουλος 3 (1).

