Απίστευτο: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε το μισό δισ. δολάρια από τα συμβόλαιά του στο ΝΒΑ

Μετά τη νέα διετή συνεργασία που υπέγραψε με του Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει βάλει την υπογραφή του όλα αυτά τα χρόνια στο ΝΒΑ σε συμβόλαια αξίας 583 εκατομμυρίων δολαρίων

Λεμπρον

Κάτοικος Λος Άντζελες για ακόμη δύο χρόνια θα παραμείνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους Λέικερς, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας συνολικού ύψους 104 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με την κίνηση αυτή, το όνειρο του «King James» να αγωνιστεί παρέα με τον γιο του παίρνει... σάρκα και οστά, καθώς, μετά την επιλογή του Μπρόνι Τζέιμς στο Νο.55 του φετινού ντραφτ, ο ΛεΜπρόν έριξε «άγκυρα» στο Λ.Α.

Μάλιστα, μετά και τη νέα του συμφωνία, ο 39χρονος σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» θα γίνει με διαφορά ο παίκτης με τα μεγαλύτερα έσοδα από συμβόλαια στην ιστορία του ΝΒΑ.

Και αυτό διότι, μετά και το τελευταίο πλουσιοπάροχο deal του, ο 20φορές All Star φόργουορντ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαια συνολικής αξίας 583 εκατομμυρίων δολαρίων (!), έχοντας παίξει με τους Λέικερς, τους Χιτ και τους Καβαλίερς.

Αν συνυπολογίσουμε και τις χορηγίες που έχει, αλλά και τις εκτός παρκέ δραστηριότητές του όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνει κανείς πως ο «Βασιλιάς» αποτελεί τον «Μύδα» του παγκόσμιου αθλητισμού.

Πηγή: sport-fm.gr

