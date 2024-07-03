Κάτοικος Λος Άντζελες για ακόμη δύο χρόνια θα παραμείνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους Λέικερς, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας συνολικού ύψους 104 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με την κίνηση αυτή, το όνειρο του «King James» να αγωνιστεί παρέα με τον γιο του παίρνει... σάρκα και οστά, καθώς, μετά την επιλογή του Μπρόνι Τζέιμς στο Νο.55 του φετινού ντραφτ, ο ΛεΜπρόν έριξε «άγκυρα» στο Λ.Α.

Μάλιστα, μετά και τη νέα του συμφωνία, ο 39χρονος σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» θα γίνει με διαφορά ο παίκτης με τα μεγαλύτερα έσοδα από συμβόλαια στην ιστορία του ΝΒΑ.

Και αυτό διότι, μετά και το τελευταίο πλουσιοπάροχο deal του, ο 20φορές All Star φόργουορντ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαια συνολικής αξίας 583 εκατομμυρίων δολαρίων (!), έχοντας παίξει με τους Λέικερς, τους Χιτ και τους Καβαλίερς.

Αν συνυπολογίσουμε και τις χορηγίες που έχει, αλλά και τις εκτός παρκέ δραστηριότητές του όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνει κανείς πως ο «Βασιλιάς» αποτελεί τον «Μύδα» του παγκόσμιου αθλητισμού.

LeBron has the HIGHEST career earnings of any player in NBA history 👑 pic.twitter.com/WWnmtDiKaO — Yahoo Sports (@YahooSports) July 3, 2024

